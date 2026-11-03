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Penulis: Nanda Prayoga
Rabu, 4 November 2026 | 02.33 WIB

Apple Minta Pengembang Beri Informasi Tambahan untuk Klasifikasi Usia Aplikasi, Dating Apps 18+

Ilustrasi aplikasi dating apps/freepik - Image

Ilustrasi aplikasi dating apps/freepik

JawaPos.com - Apple akan memperketat aturan penilaian usia aplikasi di App Store. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu mulai meminta pengembang memberikan informasi lebih rinci mengenai konten dan fitur aplikasi mereka untuk memastikan klasifikasi usia sesuai dengan penggunaannya.

Seperti dilansir dari Engadget, informasi tambahan tersebut akan dimasukkan ke dalam App Store Connect, platform pengelolaan aplikasi berbasis web milik Apple. Ada dua deskriptor konten baru yang wajib dijawab pengembang, yakni terkait pembagian lokasi pengguna dan fitur kencan atau hubungan romantis.

Pada pertanyaan pertama, pengembang harus menyatakan apakah aplikasi mereka membagikan lokasi dunia nyata pengguna kepada orang lain atau kelompok tertentu.

Sementara itu, pertanyaan kedua berkaitan dengan fitur kencan yang melibatkan orang sungguhan maupun pendamping virtual dalam interaksi seksual atau romantis.

Khusus aplikasi yang memiliki konten kencan dan hubungan tersebut, Apple akan menetapkan peringkat usia minimum 18 tahun. Dengan demikian, aplikasi tidak akan ditampilkan kepada pengguna di bawah umur apabila orang tua atau wali telah mengaktifkan pembatasan konten aplikasi pada perangkat mereka.

Pengguna di bawah 18 tahun yang mencoba membeli atau mengunduh aplikasi tersebut juga akan diminta memberikan bukti kepada Apple bahwa mereka telah cukup umur.

Adapun aplikasi yang membagikan lokasi pengguna umumnya tidak akan mengalami perubahan peringkat usia di sebagian besar wilayah. Namun, sejumlah negara memiliki ketentuan tersendiri. Brasil, misalnya, mewajibkan aplikasi dengan fitur berbagi lokasi memiliki peringkat usia minimum 16 tahun.

Deskriptor konten baru ini akan tersedia di App Store Connect mulai 16 November 2026. Pengembang wajib menjawab kedua pertanyaan tersebut ketika mengajukan aplikasi baru maupun memperbarui aplikasi yang sudah tersedia.

Apple juga menetapkan batas waktu hingga 12 Januari 2027 bagi seluruh pengembang untuk melengkapi jawaban atas kedua pertanyaan tersebut pada semua aplikasi mereka.

Editor: Estu Suryowati
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