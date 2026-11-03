Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Penulis: Mellyna Putri Diniar
Selasa, 3 November 2026 | 16.50 WIB

Google Uji Pusat Data AI di Orbit, Elon Musk Prediksi Komputasi Luar Angkasa Lampaui Bumi pada 2028

Google menguji komputasi AI di orbit melalui Project Suncatcher, perkembangan yang memperkuat prediksi Elon Musk tentang masa depan pusat data di luar angkasa (The News) - Image

Google menguji komputasi AI di orbit melalui Project Suncatcher, perkembangan yang memperkuat prediksi Elon Musk tentang masa depan pusat data di luar angkasa (The News)


JawaPos.com - Persaingan membangun infrastruktur kecerdasan buatan (AI) mulai bergerak melampaui batas Bumi. Google berhasil menjalankan model AI pada satelit eksperimental dan menerima jawaban pertamanya dari orbit. Pencapaian tersebut memperkuat ambisi Elon Musk melalui SpaceX yang ingin menjadikan luar angkasa sebagai pusat komputasi masa depan. Bahkan, Musk memperkirakan kapasitas komputasi yang ditempatkan di orbit akan melampaui penambahan kapasitas di Bumi mulai akhir 2028.

Dilansir dari The News, Senin (2/11/2026), keberhasilan Google merupakan bagian dari Project Suncatcher, inisiatif riset yang diperkenalkan pada Oktober untuk menguji kemungkinan pembangunan pusat data AI di luar angkasa. Proyek tersebut mengandalkan jaringan satelit bertenaga surya yang diharapkan mampu menyediakan daya komputasi tanpa terlalu bergantung pada pasokan listrik dan infrastruktur pendingin di Bumi.

Dalam pengujian terbarunya, Google menjalankan model AI terbuka Gemma 4 menggunakan cip Tensor Processing Unit (TPU), perangkat khusus untuk memproses komputasi AI, yang terpasang pada satelit prototipe Project Suncatcher. Tim peneliti mengirimkan perintah melalui stasiun bumi agar model tersebut menulis puisi pendek haiku tentang luar angkasa. Jawabannya kemudian dikirim kembali ke Bumi ketika satelit melintas di atas Svalbard, Norwegia. Google menyebutnya sebagai respons AI pertama yang dihasilkan TPU kelas pusat data di orbit.

Puisi tersebut berbunyi, "Bumi biru di bawah sana, data mengalir dalam keheningan, cahaya bintang memberi daya pada intiku." Google juga menguji kemampuan model menghasilkan puisi limerick bertema antariksa dan menyusun laporan telemetri mengenai kondisi teknis satelit. Selanjutnya, perusahaan akan menguji ketahanan perangkat terhadap suhu ekstrem dan radiasi di orbit sebelum menargetkan pengoperasian dua satelit yang saling terhubung pada 2027.

Perkembangan tersebut segera mendapat respons dari Musk. CEO SpaceX itu memperkirakan komputasi orbital akan berkembang jauh lebih cepat dibandingkan infrastruktur komputasi terestrial. Melalui platform X, dia menulis, "Komputasi di Bumi akan terlihat sangat kecil dibandingkan komputasi orbital."

Musk kemudian memperjelas proyeksinya dengan mengatakan, "Kapasitas komputasi orbital yang dikerahkan setiap bulan kemungkinan melampaui kapasitas komputasi terestrial menjelang akhir 2028, kemudian jauh melampauinya pada 2029."

Prediksi itu disampaikan Musk saat menanggapi model proyeksi investor Sequoia Capital, Shaun Maguire. Dalam perhitungannya, pendapatan SpaceX diperkirakan dapat melonjak hingga USD 731 miliar pada 2028, dengan sekitar 85 persen kontribusinya berasal dari infrastruktur antariksa, termasuk pusat data orbital. Proyeksi tersebut bertumpu pada pemanfaatan energi surya secara berkelanjutan dan sistem pelepasan panas di ruang hampa yang dinilai dapat mengurangi kebutuhan pendinginan konvensional.

Untuk mewujudkan ambisi tersebut, SpaceX mengembangkan inisiatif Starmind sebagai bagian dari strategi komputasi orbitalnya. Perusahaan ingin menempatkan perangkat pemrosesan AI langsung pada satelit, memanfaatkan energi matahari yang tersedia di orbit serta menyalurkan panas berlebih melalui radiasi ke ruang angkasa. Hasil pemrosesan kemudian dapat dikirimkan kembali ke Bumi melalui jaringan komunikasi laser berkecepatan tinggi yang terhubung dengan konstelasi Starlink.

Daya tarik pendekatan ini berkaitan dengan persoalan yang semakin membebani pusat data di Bumi. Ekspansi AI membutuhkan kapasitas komputasi, listrik, lahan, dan sistem pendinginan dalam skala besar. Sebaliknya, satelit di orbit tertentu berpotensi memperoleh paparan sinar matahari yang lebih konsisten tanpa terhalang cuaca maupun atmosfer. Namun, keunggulan tersebut belum otomatis menjadikan pusat data orbital lebih murah atau mudah dioperasikan.

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sergey Brin Sebut AI Google Memasuki Fase Perbaikan Diri yang Bisa Mempercepat Lahirnya Model Baru - Image
Teknologi

Sergey Brin Sebut AI Google Memasuki Fase Perbaikan Diri yang Bisa Mempercepat Lahirnya Model Baru

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 06.28 WIB

Google Tambah Fitur Anti-Penipuan di Android, Gemini Bisa Deteksi Pesan Mencurigakan - Image
Teknologi

Google Tambah Fitur Anti-Penipuan di Android, Gemini Bisa Deteksi Pesan Mencurigakan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06.45 WIB

Mark Zuckerberg Perkuat Ambisi Bangun Sel Virtual dengan Dukungan Google dan Pemerintah AS - Image
Internasional

Mark Zuckerberg Perkuat Ambisi Bangun Sel Virtual dengan Dukungan Google dan Pemerintah AS

Jumat, 9 Oktober 2026 | 06.43 WIB

Terpopuler

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen - Image
1

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

5

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

6

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam

9

Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam

10

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore