Google Uji Pusat Data AI di Orbit, Elon Musk Prediksi Komputasi Luar Angkasa Lampaui Bumi pada 2028



JawaPos.com - Persaingan membangun infrastruktur kecerdasan buatan (AI) mulai bergerak melampaui batas Bumi. Google berhasil menjalankan model AI pada satelit eksperimental dan menerima jawaban pertamanya dari orbit. Pencapaian tersebut memperkuat ambisi Elon Musk melalui SpaceX yang ingin menjadikan luar angkasa sebagai pusat komputasi masa depan. Bahkan, Musk memperkirakan kapasitas komputasi yang ditempatkan di orbit akan melampaui penambahan kapasitas di Bumi mulai akhir 2028.



Dilansir dari The News, Senin (2/11/2026), keberhasilan Google merupakan bagian dari Project Suncatcher, inisiatif riset yang diperkenalkan pada Oktober untuk menguji kemungkinan pembangunan pusat data AI di luar angkasa. Proyek tersebut mengandalkan jaringan satelit bertenaga surya yang diharapkan mampu menyediakan daya komputasi tanpa terlalu bergantung pada pasokan listrik dan infrastruktur pendingin di Bumi.



Dalam pengujian terbarunya, Google menjalankan model AI terbuka Gemma 4 menggunakan cip Tensor Processing Unit (TPU), perangkat khusus untuk memproses komputasi AI, yang terpasang pada satelit prototipe Project Suncatcher. Tim peneliti mengirimkan perintah melalui stasiun bumi agar model tersebut menulis puisi pendek haiku tentang luar angkasa. Jawabannya kemudian dikirim kembali ke Bumi ketika satelit melintas di atas Svalbard, Norwegia. Google menyebutnya sebagai respons AI pertama yang dihasilkan TPU kelas pusat data di orbit.

Puisi tersebut berbunyi, "Bumi biru di bawah sana, data mengalir dalam keheningan, cahaya bintang memberi daya pada intiku." Google juga menguji kemampuan model menghasilkan puisi limerick bertema antariksa dan menyusun laporan telemetri mengenai kondisi teknis satelit. Selanjutnya, perusahaan akan menguji ketahanan perangkat terhadap suhu ekstrem dan radiasi di orbit sebelum menargetkan pengoperasian dua satelit yang saling terhubung pada 2027.

Perkembangan tersebut segera mendapat respons dari Musk. CEO SpaceX itu memperkirakan komputasi orbital akan berkembang jauh lebih cepat dibandingkan infrastruktur komputasi terestrial. Melalui platform X, dia menulis, "Komputasi di Bumi akan terlihat sangat kecil dibandingkan komputasi orbital."

Musk kemudian memperjelas proyeksinya dengan mengatakan, "Kapasitas komputasi orbital yang dikerahkan setiap bulan kemungkinan melampaui kapasitas komputasi terestrial menjelang akhir 2028, kemudian jauh melampauinya pada 2029."



Prediksi itu disampaikan Musk saat menanggapi model proyeksi investor Sequoia Capital, Shaun Maguire. Dalam perhitungannya, pendapatan SpaceX diperkirakan dapat melonjak hingga USD 731 miliar pada 2028, dengan sekitar 85 persen kontribusinya berasal dari infrastruktur antariksa, termasuk pusat data orbital. Proyeksi tersebut bertumpu pada pemanfaatan energi surya secara berkelanjutan dan sistem pelepasan panas di ruang hampa yang dinilai dapat mengurangi kebutuhan pendinginan konvensional.



Untuk mewujudkan ambisi tersebut, SpaceX mengembangkan inisiatif Starmind sebagai bagian dari strategi komputasi orbitalnya. Perusahaan ingin menempatkan perangkat pemrosesan AI langsung pada satelit, memanfaatkan energi matahari yang tersedia di orbit serta menyalurkan panas berlebih melalui radiasi ke ruang angkasa. Hasil pemrosesan kemudian dapat dikirimkan kembali ke Bumi melalui jaringan komunikasi laser berkecepatan tinggi yang terhubung dengan konstelasi Starlink.

