Indonesia Tak Perlu Bikin AI Tercanggih Dunia, Wamenkomdigi Nezar Patria Ungkap Strateginya

JawaPos.com - Indonesia dinilai tidak perlu bersaing menjadi negara dengan pengembang model kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) paling maju di dunia untuk bisa mengambil peran dalam industri teknologi global.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, peluang Indonesia justru terbuka melalui kemampuan mengoptimalkan teknologi AI.

Yaitu dengan memperbaiki pelayanan pemerintah, mendorong produktivitas ekonomi, serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Nezar menjelaskan, pengembangan model AI tercanggih masih dikuasai Amerika Serikat dan Tiongkok.

Kedua negara tersebut memiliki dukungan modal, tenaga ahli, cip, serta pasokan energi dalam skala besar yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi tersebut.

Melihat kondisi itu, Indonesia perlu menyusun pendekatan yang sesuai dengan kemampuan dan potensi nasional, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi AI yang sudah tersedia.

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"Indonesia tidak akan membangun model AI paling canggih di dunia, tidak dalam dekade ini, dan kemungkinan besar tidak juga pada dekade berikutnya," ujarnya dalam acara Pelatihan AI Value Chain: Indonesia's Strategy in the AI Supply Chain as a Middle Power yang diikuti secara daring dari Jakarta Pusat, dikutip Senin (2/11).

Meski tidak menjadi pemimpin dalam pengembangan model AI tercanggih, Nezar menilai Indonesia tetap berpeluang mengambil posisi penting dalam persaingan teknologi dunia.

Caranya dengan memperluas penerapan AI sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai industri tersebut.