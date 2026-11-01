5 Cara Mendeteksi Foto dan Video AI, Jangan Langsung Percaya Konten Viral

JawaPos.com - Foto dan video yang beredar di media sosial belum tentu merekam kejadian sebenarnya. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) membuat gambar dan video palsu semakin sulit dibedakan dari dokumentasi asli.

Karena itu, ada sejumlah cara untuk memeriksa keaslian konten digital sebelum mempercayai atau membagikannya.

Isu ini kembali menjadi perbincangan setelah foto Presiden Prabowo Subianto yang dikerubungi warga di kawasan Stasiun Whoosh Padalarang pada 30 Oktober 2026 viral di media sosial. Foto tersebut terungkap merupakan hasil rekayasa artificial intelligence (AI).

Perbincangan bermula setelah akun Instagram @fakta.beriita mengunggah tangkapan layar foto yang sebelumnya dibagikan VP Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa melalui akun media sosial pribadinya. Warganet menemukan label 'AI Content' pada gambar tersebut.

Kecurigaan semakin menguat setelah foto itu dibandingkan dengan rekaman video amatir saat Prabowo berada di stasiun.

Dalam video yang beredar, suasana terlihat berbeda karena tidak memperlihatkan kerumunan warga seperti dalam foto.

Warganet juga menemukan bahwa foto tersebut ternyata berasal dari dokumentasi kunjungan Prabowo pada 7 Agustus 2025 di Stasiun Halim, bukan kunjungannya ke Stasiun Whoosh pada 30 Oktober 2026.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa konten visual yang tampak meyakinkan belum tentu benar-benar terjadi.

Apalagi, teknologi AI generatif kini mampu membuat, mengubah, hingga menggabungkan gambar dan video dengan hasil yang semakin realistis.