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Penulis: Banu Adikara
Minggu, 1 November 2026 | 02.27 WIB

Startup Teknologi Indonesia Bidik Pasar Enterprise Lewat Infrastruktur Inferensi AI

Ilustrasi AI. (Pinterest) - Image

Ilustrasi AI. (Pinterest)

JawaPos.com – Startup teknologi asal Indonesia, Netra Runtime, memperoleh investasi dari perusahaan modal ventura Init-6. Pendanaan tersebut akan mendukung pengembangan teknologi infrastruktur inferensi kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan Netra.

Netra mengembangkan perangkat lunak untuk mengoptimalkan proses inferensi AI, yakni tahap ketika model AI memproses permintaan dan menghasilkan keluaran. Teknologi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan unit pemrosesan grafis (GPU), baik dari sisi kecepatan maupun biaya operasional.

Founder Init-6 Nugroho Herucahyono mengatakan, kebutuhan perusahaan terhadap infrastruktur AI kini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan model, tetapi juga efisiensi biaya penggunaannya.

"Lebih dari satu dekade membangun Bukalapak mengajarkan saya, biaya infrastruktur tidak pernah hanya soal hardware. Tapi seberapa baik software memanfaatkannya," kata Nugroho.

Netra menawarkan dua skema layanan. Pertama, Private Deployment, yaitu pemasangan perangkat lunak pada GPU milik pelanggan sehingga pemrosesan data dapat dilakukan di lingkungan infrastruktur internal perusahaan. Skema ini ditujukan bagi organisasi yang membutuhkan kendali atas data dan sistemnya.

Kedua, Netra Cloud, layanan berbasis API yang dapat digunakan oleh pelanggan tanpa harus menyediakan GPU sendiri. Layanan ini disebut kompatibel dengan API OpenAI dan menerapkan skema pembayaran berdasarkan jumlah token yang digunakan.

Berdasarkan data perusahaan hingga 28 Oktober 2026, Netra telah memproses 288 miliar token. Pada pekan sebelumnya, rata-rata pemrosesan mencapai 6,14 miliar token per hari, dengan rekor tertinggi 12,47 miliar token dalam satu hari. Perusahaan juga mencatat 1.415 pengguna terdaftar dan 19 mitra.

Netra turut memaparkan hasil pengujian performa teknologinya. Dalam pengujian prefill, sistem mencatat kecepatan 73.527 token masukan per detik pada tingkat concurrency 32.

Sementara itu, pada pengujian decode, konfigurasi empat GPU AMD Instinct MI350X mencatat 5.062 token keluaran per detik. Angka tersebut dibandingkan dengan hasil 2.870 token per detik pada konfigurasi dua GPU NVIDIA B300 dan 2.497 token per detik pada empat GPU NVIDIA B300.

Editor: Banu Adikara
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