Wamenkomdigi:Penggunaan Agentic AI di Perbankan Bisa Picu Kekacauan Apabila Terjadi Kesalahan

Wamenkomdigi Nezar Patria. (Dok/Komdigi)
JawaPos.com - Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di industri perbankan bisa menimbulkan dampak negatif, terutama ketika teknologi tersebut diberi kewenangan untuk menjalankan tindakan secara mandiri.
Kesalahan dalam proses eksekusi bukan hanya berpotensi merugikan nasabah, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengingatkan bahwa penggunaan agentic AI perlu disertai pengawasan dan perhitungan risiko yang matang. Berbeda dengan AI yang hanya memberikan rekomendasi, agentic AI dapat menjalankan instruksi dan mengambil keputusan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya.
Menurut Nezar, penerapan teknologi tersebut di sektor jasa keuangan perlu mendapat perhatian serius. Sebab, kesalahan sistem ketika menjalankan transaksi dapat menimbulkan dampak yang tidak sederhana.
“Di sektor layanan keuangan, misalnya perbankan, penggunaan AI, apalagi agentic AI, ketika kita memberikan otoritas kepadanya untuk melakukan tindakan dan pengambilan keputusan, apabila terjadi kesalahan, maka akan menjadi fatal. Uang bisa hilang atau bahkan menimbulkan kekacauan yang bersifat sistemik akibat kesalahan eksekusi,” ujar Wamen Nezar di Kantor Komdigi, dikutip Sabtu (31/10).
Nezar mengatakan risiko serupa juga berlaku ketika AI diterapkan dalam industri kesehatan. Teknologi tersebut memang dapat dimanfaatkan untuk membantu tenaga medis mengenali penyakit dan menentukan langkah penanganan. Namun, hasil analisis yang keliru berpotensi membawa konsekuensi serius bagi pasien.
“Di sektor kesehatan, misalnya penggunaan AI untuk mendiagnosis penyakit dan membantu pengambilan keputusan, baik oleh dokter maupun oleh agen AI dalam layanan medis, juga memiliki risiko tinggi. Di bidang kesehatan, yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia,” tegasnya.
Selain ketepatan hasil analisis, aspek keamanan informasi juga menjadi perhatian dalam pengembangan AI di bidang kesehatan. Nezar mengingatkan bahwa teknologi kecerdasan buatan sangat bergantung pada ketersediaan data, termasuk informasi pribadi pasien yang membutuhkan perlindungan khusus.
Karena itu, pengelolaan data dalam ekosistem AI harus tetap memperhatikan ketentuan pelindungan data pribadi. Nezar menyebut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bagian dari regulasi yang mendukung keamanan pemanfaatan teknologi tersebut.
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