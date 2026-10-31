Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Penulis: Nanda Prayoga
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22.49 WIB

Wamenkomdigi:Penggunaan Agentic AI di Perbankan Bisa Picu Kekacauan Apabila Terjadi Kesalahan

Wamenkomdigi Nezar Patria. (Dok/Komdigi) - Image

Wamenkomdigi Nezar Patria. (Dok/Komdigi)

JawaPos.com - Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di industri perbankan bisa menimbulkan dampak negatif, terutama ketika teknologi tersebut diberi kewenangan untuk menjalankan tindakan secara mandiri. 

Kesalahan dalam proses eksekusi bukan hanya berpotensi merugikan nasabah, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengingatkan bahwa penggunaan agentic AI perlu disertai pengawasan dan perhitungan risiko yang matang. Berbeda dengan AI yang hanya memberikan rekomendasi, agentic AI dapat menjalankan instruksi dan mengambil keputusan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Menurut Nezar, penerapan teknologi tersebut di sektor jasa keuangan perlu mendapat perhatian serius. Sebab, kesalahan sistem ketika menjalankan transaksi dapat menimbulkan dampak yang tidak sederhana.

“Di sektor layanan keuangan, misalnya perbankan, penggunaan AI, apalagi agentic AI, ketika kita memberikan otoritas kepadanya untuk melakukan tindakan dan pengambilan keputusan, apabila terjadi kesalahan, maka akan menjadi fatal. Uang bisa hilang atau bahkan menimbulkan kekacauan yang bersifat sistemik akibat kesalahan eksekusi,” ujar Wamen Nezar di Kantor Komdigi, dikutip Sabtu (31/10).

Nezar mengatakan risiko serupa juga berlaku ketika AI diterapkan dalam industri kesehatan. Teknologi tersebut memang dapat dimanfaatkan untuk membantu tenaga medis mengenali penyakit dan menentukan langkah penanganan. Namun, hasil analisis yang keliru berpotensi membawa konsekuensi serius bagi pasien.

“Di sektor kesehatan, misalnya penggunaan AI untuk mendiagnosis penyakit dan membantu pengambilan keputusan, baik oleh dokter maupun oleh agen AI dalam layanan medis, juga memiliki risiko tinggi. Di bidang kesehatan, yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia,” tegasnya.

Selain ketepatan hasil analisis, aspek keamanan informasi juga menjadi perhatian dalam pengembangan AI di bidang kesehatan. Nezar mengingatkan bahwa teknologi kecerdasan buatan sangat bergantung pada ketersediaan data, termasuk informasi pribadi pasien yang membutuhkan perlindungan khusus.

Karena itu, pengelolaan data dalam ekosistem AI harus tetap memperhatikan ketentuan pelindungan data pribadi. Nezar menyebut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bagian dari regulasi yang mendukung keamanan pemanfaatan teknologi tersebut.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Komdigi Ingatkan Risiko Agentic AI, Perusahaan Perlu Terapkan KYA - Image
Teknologi

Komdigi Ingatkan Risiko Agentic AI, Perusahaan Perlu Terapkan KYA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 05.26 WIB

Tak Cuma Pelengkap, Agentic AI Dikembangkan untuk Tingkatkan Nilai Bisnis   - Image
Teknologi

Tak Cuma Pelengkap, Agentic AI Dikembangkan untuk Tingkatkan Nilai Bisnis  

Sabtu, 19 September 2026 | 04.30 WIB

Agentic AI Bisa Ambil Keputusan Sendiri, Wamen Komdigi Nezar Ingatkan Kendali Manusia - Image
Teknologi

Agentic AI Bisa Ambil Keputusan Sendiri, Wamen Komdigi Nezar Ingatkan Kendali Manusia

Jumat, 11 September 2026 | 18.16 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore