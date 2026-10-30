Komdigi Buka Mekanisme Banding bagi Pihak yang Kontennya Dihapus karena Mengandung Ujaran Kebencian

Ilustrasi konten di media sosial. (Ist).

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengatakan, Surat Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 127 Tahun 2026 mewajibkan platform menyediakan kanal dan mekanisme banding bagi pengguna yang merasa dirugikan akibat moderasi konten.

Hal ini disampaikan pihak Komdigi, usai Kepmen yang mewajibkan platform men-takedown konten yang diduga mengandung ujaran kebencian maksimal 4 jam, mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak.

“Artinya masyarakat dapat mengajukan banding ke platform. Tentu harapannya kehidupan berdemokrasi di ruang digital ini lebih sehat, publik tetap bebas berpendapat, mengkritik, menyampaikan aspirasi dan berekspresi dengan tetap melindungi hak publik untuk mendapatkan informasi yang valid, terverifikasi, aktual, edukatif, dan mencerahkan,” kata Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani saat dihubungi JawaPos.com, dikutip Jumat (30/10).

Sementara itu, dalam hal konten jurnalistik, dia menjelaskan bahwa proses moderasi konten dilakukan dengan melibatkan Dewan Pers untuk memastikan konten jurnalistik tersebut sudah memenuhi kode etik jurnalistik.

“Rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Pers ini yang menjadi dasar pelaksanaan moderasi konten oleh platform sosial media. Kekhususan proses moderasi konten pada konten jurnalistik ini menjadi bentuk menghargai dan mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab,” ungkap dia.

Di sisi lain, Dewi menegaskan bahwa pemerintah sejatinya menghargai kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital. Menurutnya, ruang digital bukanlah ruang bebas kepentingan, tetapi ada banyak kepentingan untuk mempengaruhi opini yang bisa memberikan dampak yang beragam kepada publik.

Alhasil, negara hadir dengan memberikan perlindungan pada hak publik untuk mendapatkan informasi, berpendapat dan berekspresi di ruang digital melalui aturan dan regulasi, salah satunya Kepmen ini.