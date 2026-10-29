Bill Gates Mengaku Tak Gunakan AI untuk Urusi Kehidupan Pribadi, Ogah Jadikan AI Teman Curhat

Bill Gates menegaskan tak menggunakan AI untuk hubungan pribadi dan mendesak pemerintah memperketat pengawasan teknologi tersebut demi melindungi pekerja (People)
JawaPos.com - Pendiri Microsoft Bill Gates menegaskan tidak menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mencari pengakuan emosional atau membangun hubungan pribadi. Di tengah meningkatnya kemampuan chatbot menjadi teman percakapan, Gates justru menekankan pentingnya mempertahankan hubungan antarmanusia, memperketat pengawasan AI, dan melindungi pekerja dari dampak otomatisasi.
Dalam wawancara dengan pembawa acara Kristen Welker di program Meet the Press NBC, Gates mengatakan, "Saya tidak menggunakan AI untuk hubungan pribadi." Ia menjelaskan, dirinya tidak pernah menjadikan teknologi tersebut sebagai tempat mencari penilaian atau kepastian tentang dirinya sendiri.
"Saya tidak bertanya, 'Apakah kamu menyukai saya? Apakah saya orang yang baik?' Saya tidak pernah menempuh jalur itu karena saya beruntung memiliki keluarga, teman, dan sebagainya," ujar Gates. Ia kemudian menambahkan, "Saya tidak bersosialisasi dengan AI. AI tahu bahwa saya orang yang sangat serius."
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Dilansir dari People, Kamis (29/10/2026), pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara yang tayang pada 27 September 2026. Sikap Gates bukan berarti ia menghindari AI sepenuhnya. Sebaliknya, ia menilai teknologi itu bermanfaat, tetapi penggunaannya untuk membangun kedekatan emosional perlu dibedakan dari pemanfaatan untuk pekerjaan dan pemecahan masalah.
Di luar persoalan hubungan pribadi, Gates mendesak pemerintah Amerika Serikat memperkuat regulasi AI. Ia menyampaikan seruan tersebut beberapa pekan setelah sejumlah CEO perusahaan AI besar di AS menyepakati perlunya memperlambat pesatnya perkembangan teknologi itu.
"Tidak ada yang menganggap pengaturan oleh industri sendiri sudah cukup," kata Gates.
Menurutnya, aparat penegak hukum dan politisi harus terlibat dalam merumuskan pengamanan serta mekanisme pemantauan. "Hal itu harus menjadi kewajiban," ujarnya. Ia mengakui aturan akan menambah beban operasional industri, tetapi tidak sampai memperlambat pengembangan AI secara drastis.
Sementara itu, pada 26 Agustus lalu, Gates menerbitkan esai di situs pribadinya, Gates Notes, yang menyerukan perlindungan pekerjaan dari otomatisasi. Ia mengusulkan konsep Human Reserved, yakni bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dipertahankan untuk manusia ketika kemampuan AI dan robot semakin maju.
"Saya percaya, seiring meningkatnya kemampuan AI dan robot, kita akan menetapkan hal-hal tertentu yang hanya boleh dilakukan manusia. Saya mulai menyebut ranah ini sebagai Human Reserved, dan ini merupakan salah satu gagasan yang perlu kita pertimbangkan," tulisnya.
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