ESDM Setujui Produksi Batu Bara 700 Juta Ton dan Nikel 300 Juta Ton pada 2026

Konferensi pers Direktorat Jenderal Minerba Convex 2026. (Djati/JawaPos.com)
JawaPos.com - Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memastikan seluruh Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) nikel dan batubara pada tahun 2026.
Direktur Jenderal Minerba, Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan keseluruhan RKAB nikel pada tahun 2026 berada pada kisaran 290 hingga 300 juta ton.
“Totalnya antara 290 hingga 300an juta ton. (sudah terbit semua) sudah sudah,” ujar Tri saat ditemui di Kantor Dirjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Kamis (29/10).
Adapun, alokasi untuk RKAB nikel meningkat jika dibandingkan dengan kuota awal tahun yang diperkirakan sekitar 260—270 juta ton.
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Tri mengatakan, untuk batubara pemerintah telah menyetujui kuota produksi berdasarkan RKAB pada tahun 2026 sebesar 700-an juta ton.
“Untuk batu bara antaranya 700-an lah," ujarnya.
Ia mengatakan, untuk kuota pada tahun 2027 pemerintah akan mempertimbangkan hasil laporan dari London Metal Exchange (LME) dan Shanghai Future Exchange (SHFE) yang menyebutkan ada kelebihan pasokan sekitar 750.000 ton.
“Nikel itu kan ada pembahasan yang terkait dengan stok yang ada di LME sama SHF. Nah itu kan over sekitar 750 ribu ton," ucapnya.
Untuk itu, pemerintah akan mempertimbangkan lebih lanjut agar ketersediaan mineral asal Indonesia tidak membuat pasar menjadi kebanjiran produk nikel. Ia memastikan agar produksi nikel asal Indonesia dapat diserap oleh pasar.
“Jadi bagaimana yang optimal bukan hanya untuk sesuai dengan smelter kita. Tetapi globalnya seperti apa," pungkasnya.
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