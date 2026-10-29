Dari Power Bank hingga Pompa ASI, Anker Perkenalkan Tiga Produk Baru

JawaPos.com – Anker Innovations Indonesia memperkenalkan tiga produk baru dalam acara One Anker Event di Jakarta pada Kamis (29/10). Produk yang diperkenalkan meliputi Anker MagGo Power Bank 2 Pro, Anker soundcore AeroClip 2, dan Anker eufy Pompa ASI Handsfree S2 Pro. Acara tersebut juga menjadi ajang penyatuan tiga lini merek. Yakni Anker, Anker soundcore, dan Anker eufy, dalam satu ekosistem perusahaan.

Country Brand Manager Anker Indonesia Vini Millatina Urfani mengatakan penyatuan tersebut ditujukan untuk menghadirkan perangkat teknologi bagi berbagai kebutuhan konsumen, mulai dari pengisian daya perangkat elektronik hingga kebutuhan audio dan ibu menyusui.

“Dalam One Anker Event ini, kami menunjukkan satu standar Ultimate Innovation di balik setiap perangkat Anker, Anker soundcore, dan Anker eufy, dari meja kerja, perjalanan, hingga di rumah,” ujar Vini.

Salah satu produk yang diperkenalkan adalah Anker MagGo Power Bank 2 Pro dengan kapasitas baterai 10.000 mAh. Perangkat ini mendukung pengisian daya nirkabel magnetis hingga 25 watt menggunakan standar Qi2.2, serta pengisian melalui port USB-C dengan daya hingga 45 watt.

Power bank tersebut dilengkapi sistem pendingin SnapCool yang terdiri atas kipas, dua saluran udara, sensor suhu, dan tiga lapisan penyebar panas berbahan graphene. Menurut hasil pengujian internal perusahaan pada suhu ruang 25 derajat Celsius, suhu permukaan perangkat berada di bawah 36 derajat Celsius selama pengisian daya.

Fitur lainnya meliputi layar untuk menampilkan informasi baterai, suhu, dan status pengisian. Perangkat ini juga memiliki penyangga terintegrasi yang dapat diatur hingga sudut 80 derajat.

Produk kedua, Anker soundcore AeroClip 2, merupakan perangkat audio dengan desain open-ear clip-on. Desain tersebut memungkinkan pengguna mendengarkan audio tanpa menutup saluran telinga sepenuhnya sehingga suara dari lingkungan sekitar masih dapat terdengar.

Perangkat ini dilengkapi teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk membantu memisahkan suara pengguna dari kebisingan saat melakukan panggilan. Setiap earbud memiliki bobot 6,2 gram dan diklaim mampu digunakan hingga delapan jam dalam sekali pengisian. Dengan bantuan wadah pengisi daya, total waktu penggunaan mencapai 32 jam berdasarkan pengujian pemutaran musik pada volume 50 persen.