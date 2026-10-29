Toyota Pakai Robot Las Berbasis AI, Produksi Rangka Gokart yang Butuh 3 Minggu Kini Cuma 3 Hari

JawaPos.com - Toyota Motor Corp. menggunakan robot las berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat produksi gokart balap pemula. Teknologi ini memangkas waktu pembuatan rangka pelindung dari maksimal tiga minggu menjadi hanya tiga hari.
Dilansir dari Kyodo, Kamis (29/10), robot tersebut diterapkan di pabrik khusus GR Kart di Gamagori, Prefektur Aichi, Jepang tengah. Toyota mengembangkan teknologi ini bersama Yaskawa Electric Corp. untuk meningkatkan efisiensi produksi gokart.
Robot berbasis AI itu dilatih menggunakan gambar dan data audio proses pengelasan untuk membuat rangka gokart. Sebelum melakukan pengelasan secara otomatis, robot memeriksa komponen dengan bantuan mikrofon dan sensor.
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Toyota menyebut teknologi tersebut tidak hanya mempercepat proses produksi, tetapi juga meningkatkan kualitas dan kekuatan sambungan las sekaligus menekan biaya.
Gokart GR Kart diluncurkan pada September dengan harga eceran yang disarankan sebesar JPY 385.000 atau sekitar Rp 44,3 juta. Harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan harga gokart sejenis di pasaran. Toyota menyebut permintaan terhadap produk tersebut sejauh ini stabil.
“Kami berharap produk ini dapat membantu memperluas jumlah orang yang menekuni olahraga balap,” kata Naoaki Ito, manajer proyek divisi pengembangan GR Kart.
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