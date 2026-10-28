GTA VI Butuh 210 GB di PS5, Wajib Siapkan Ruang Penyimpanan Ekstra 

Ilustrasi GTA 6. (rockstargames.com)
JawaPos.com - Grand Theft Auto VI (GTA VI) diperkirakan membutuhkan ruang penyimpanan yang sangat besar di konsol.
Gim terbaru besutan Rockstar Games itu disebut memiliki ukuran unduhan mencapai 210 GB untuk PlayStation 5.
Seperti dilansir dari Engadget, informasi tersebut berasal dari unggahan akun X dataminer PlayStation Game Size. Insider Gaming juga mengonfirmasi informasi mengenai ukuran berkas gim yang sangat dinantikan tersebut.
Meski begitu, belum dapat dipastikan apakah angka 210 GB merujuk pada ukuran unduhan GTA VI atau total kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan setelah gim terpasang.
Sebab, proses instalasi terkadang memerlukan ruang tambahan untuk menyimpan berkas sementara.
Jika angka tersebut akurat, GTA VI akan menjadi salah satu gim yang membutuhkan ruang penyimpanan sangat besar.
Sebagai perbandingan, Red Dead Redemption 2 membutuhkan sekitar 149 GB ruang kosong untuk instalasi di PlayStation 4 pada 2018, sebagaimana dilaporkan IGN.
Dengan demikian, ukuran GTA VI diperkirakan lebih besar 61 GB dibandingkan gim besutan Rockstar Games tersebut.
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