Kelangkaan Memori pada 2027 dan 2028 Diprediksi Makin Parah, Harga Perangkat Bisa Naik

JawaPos.com - Kelangkaan memori diperkirakan semakin parah dalam dua tahun mendatang. Micron, salah satu pemasok utama DRAM dan NAND, memperkirakan kondisi pasokan memori dan penyimpanan pada 2027 dan 2028 akan lebih ketat dibandingkan 2026.

Prediksi tersebut disampaikan Micron dalam materi laporan kinerja keuangannya. Tingginya permintaan dari industri kecerdasan buatan (AI), terutama untuk pembangunan pusat data, menjadi salah satu faktor yang membuat pasokan sulit memenuhi kebutuhan pasar.

CEO Micron Sanjay Mehrotra mengungkapkan, lebih dari 75 persen kapasitas produksi perusahaan untuk 2027 telah dipesan pelanggan. Bahkan, pembahasan dengan sejumlah pelanggan kini sudah mengarah pada kebutuhan memori untuk 2028 dan tahun-tahun berikutnya.

“Para pelanggan menginginkan kepastian sekarang, bahkan untuk periode setelah tahun 2030,” ujarnya seperti dikutip dari PC Mag, Selasa (27/10).

Micron memperkirakan pengiriman DRAM dan NAND secara industri tumbuh sekitar 20 persen dalam dua tahun ke depan. Namun, peningkatan produksi tersebut diperkirakan belum cukup untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, terutama dari perusahaan AI yang membutuhkan komponen untuk mengembangkan pusat data.

Meski sejumlah produsen tengah menyiapkan fasilitas manufaktur baru, peningkatan kapasitas produksi membutuhkan waktu panjang. Pembangunan ruang bersih atau clean room untuk produksi semikonduktor tidak serta-merta membuat pasokan langsung meningkat.

Setelah fasilitas selesai dibangun, produsen juga harus melewati tahapan produksi awal sebelum dapat meningkatkan volume produksi secara bertahap.

Mehrotra mengatakan, kondisi pasokan dan permintaan memori justru semakin ketat. Bahkan, tambahan fasilitas produksi yang mulai tersedia pada 2028 diperkirakan belum cukup untuk menyeimbangkan pasar.

Micron berencana meningkatkan investasi untuk produksi DRAM pada tahun depan. Perusahaan juga mengungkapkan bahwa sebagian besar kapasitas produksi High Bandwidth Memory (HBM) untuk 2027 telah terjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan tahun ini.