Penipuan Digital Makin Sulit Dikenali, Verifikasi Identitas jadi Tantangan Keamanan Siber

Ilustrasi pelaku penipuan digital. (Pexels/Tima Miroshnichenko)

JawaPos.com - Penipuan digital semakin sulit dikenali ketika pesan, dokumen, hingga identitas yang digunakan pelaku terlihat meyakinkan seperti aslinya. Kondisi ini membuat keamanan siber tidak cukup hanya mengandalkan kewaspadaan pengguna, tetapi juga membutuhkan sistem yang mampu memverifikasi identitas dan memastikan keaslian dokumen elektronik.

Salah satu tantangannya adalah proses verifikasi identitas yang masih dapat melibatkan pengumpulan dan penyimpanan dokumen pribadi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jika data tersebut bocor atau jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang, informasi pribadi berpotensi disalahgunakan untuk berbagai bentuk penipuan digital.

Karena itu, pengembangan teknologi identitas digital yang dapat diverifikasi tanpa harus berulang kali menyerahkan seluruh dokumen pribadi menjadi salah satu pendekatan yang mulai dijajaki untuk memperkuat keamanan ekosistem internet.

Berupaya menyelesaikan masalah tersebut, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) bersama Privy Identitas Digital (Privy) menjajaki pengembangan teknologi tersebut untuk mendukung keamanan layanan internet, termasuk ekosistem nama domain .id. Kerja sama ini mencakup riset identitas digital, pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE), serta eksplorasi teknologi Verifiable Credential (VC).

CEO sekaligus Founder Privy, Marshall Pribadi, mengatakan penipuan digital semakin sulit dikenali karena pesan dan dokumen palsu dapat terlihat sama meyakinkannya dengan dokumen asli.

“Karena itu, kepercayaan digital atau digital trust tidak bisa hanya bergantung pada kewaspadaan pengguna, tetapi juga membutuhkan mekanisme untuk memverifikasi identitas pihak yang berkomunikasi dan memastikan keaslian TTE dalam dokumen,” ujar Marshall melalui keterangannya.

Menurut dia, penguatan kepercayaan digital membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya bukan sekadar mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati, melainkan membangun sistem yang memungkinkan keaslian identitas dan komunikasi diperiksa.

Verifikasi Digital untuk Menekan Risiko Kebocoran Data Salah satu teknologi yang dijajaki dalam kerja sama Pandi dan Privy adalah Verifiable Credential. Teknologi ini memungkinkan keaslian dan keutuhan kredensial digital diperiksa menggunakan mekanisme kriptografis.

Dalam penerapannya, teknologi tersebut dapat mendukung proses verifikasi tanpa selalu mengharuskan pengguna menyerahkan seluruh informasi identitas kepada pihak yang meminta konfirmasi. Dengan begitu, kebutuhan pengumpulan dan penyimpanan salinan dokumen pribadi berpotensi dikurangi.

Pendekatan ini menjadi relevan di tengah meningkatnya kebutuhan layanan digital yang memerlukan kepastian identitas pengguna. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada desain sistem, pengelolaan akses, serta mekanisme perlindungan data yang diterapkan.

Kerja sama kedua pihak juga mencakup penjajakan proyek percontohan atau pilot project untuk mengembangkan proses verifikasi identitas yang lebih aman dan efisien.

Ketua Dewan Pengurus Pandi, Isnawan, mengatakan keamanan dan perlindungan data harus menjadi bagian dari pengembangan layanan internet, bukan sekadar pelengkap.

“Ke depan, tantangan internet bukan hanya bagaimana masyarakat dapat terhubung, tetapi juga bagaimana setiap aktivitas digital berlangsung dengan aman, datanya valid, dan hak pemilik data terlindungi,” ujar Isnawan.