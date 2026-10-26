Komdigi Soroti Risiko AI di Industri Film, Adegan Porno hingga Kekerasan Jadi Tantangan

JawaPos.com - Penggunaan kecerdasan artifisial (AI) dalam produksi film membawa tantangan baru bagi pengawasan konten digital. Teknologi ini mampu menghasilkan adegan yang tampak realistis, termasuk materi bermuatan pornografi dan kekerasan yang perlu dicermati dalam proses penyensoran.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, kemajuan AI memungkinkan masyarakat membuat video hingga film tanpa harus memiliki keahlian khusus di bidang sinema.

Perubahan tersebut membuat proses produksi film semakin mudah diakses, tetapi juga menuntut kesiapan dalam menghadapi berbagai risiko konten yang dihasilkan.

“Inovasi teknologi mengubah cara-cara produksi dalam dunia perfilman. Perubahan alat produksi ini membuat produksi film bisa diakses oleh siapa saja dan pembuatan film menjadi lebih demokratis. Namun, film dengan kualitas sinematik tetap membutuhkan keterampilan dan rasa estetika yang tinggi,” ujar Wamen Nezar di Lingkungan Lembaga Sensor Film (LSF) di Bogor, Jawa Barat, dikutip Senin (26/10).

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Nezar menjelaskan, AI generatif menjadi salah satu teknologi yang perlu mendapat perhatian karena dapat menghasilkan materi baru berdasarkan pemrosesan data. Kemampuannya tidak terbatas pada pembuatan gambar, tetapi juga mencakup suara hingga peniruan karakteristik seseorang.

Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung produksi film. Namun, persoalan muncul ketika konten yang dibuat menggunakan AI ditampilkan seolah-olah menggambarkan kejadian nyata, padahal peristiwa tersebut tidak pernah terjadi.

Perkembangan itu juga terlihat dari kemunculan film pendek dan mini drama berbasis AI di berbagai platform digital. Sejumlah konten bahkan memuat adegan kekerasan, pornografi, serta materi yang berpotensi bertentangan dengan norma yang berlaku.

“Generative AI bisa menciptakan sesuatu yang baru. Dengan teknologi ini, kita bisa membuat gambar atau foto, bahkan menduplikasi suara seseorang untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dia ucapkan,” jelas Wamen Nezar.