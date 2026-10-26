Mini Drama AI Bermuatan Porno dan Judi Marak, Komdigi Siapkan Langkah Pengawasan

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti maraknya mini drama berbasis kecerdasan artificial (AI) yang mengandung unsur pornografi, kekerasan seksual, hingga perjudian. Konten tersebut diduga memanfaatkan media sosial untuk mengarahkan pengguna ke platform lain yang menawarkan tayangan berbayar dengan pengawasan sensor yang minim.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, mini drama berbasis AI kini banyak bermunculan di media sosial dengan pengemasan yang cukup kreatif. Namun, di balik penyajiannya, terdapat pola distribusi konten yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

“Kita mengamati munculnya konten-konten berupa drama pendek yang muncul dengan cukup gencar dan ramai di platform media sosial. Film-film ini digarap dengan cukup kreatif menggunakan teknologi artificial intelligence pada umumnya,” ujar Wamen Nezar saat bertemu awak media usai acara Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Diri di Lingkungan Lembaga Sensor Film di Bogor, Jawa Barat, dikutip Senin (26/10).

Menurut Nezar, media sosial dalam praktik tersebut hanya berfungsi sebagai perantara untuk mengarahkan pengguna ke layanan lain. Pemerintah pun tengah memantau kepatuhan penyedia platform, termasuk layanan yang belum terdaftar di Indonesia tetapi menjangkau masyarakat melalui media sosial.

“Dia hanya menggunakan media sosial sebagai gateway. Ketika pengguna mengeklik, mereka akan masuk ke platform berbeda yang berbayar. Kita melihat konten di sana nyaris tanpa sensor,” ungkap Wamen Nezar.

Untuk memperkuat pengawasan, Kemkomdigi telah menjalin kolaborasi dengan sejumlah platform media sosial melalui dashboard bersama. Mekanisme ini digunakan untuk memantau konten yang berpotensi melanggar ketentuan hukum.

Nezar juga menyampaikan kemungkinan melibatkan Lembaga Sensor Film (LSF) dalam upaya tersebut. Menurutnya, pengalaman dan pengetahuan lembaga itu mengenai penyensoran dapat menjadi masukan untuk menghadapi perkembangan konten digital.

“Kita juga akan sangat senang sekali kalau bisa mendapat masukan dari Lembaga Sensor Film, yang kita tahu punya keahlian, sejarah yang panjang, dan pengetahuan yang mendalam tentang praktik penyensoran untuk konten-konten negatif seperti ini,” tutur Wamen Nezar.