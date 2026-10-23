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Antara
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 04.35 WIB

Teknologi Biochemical Chamber Pangkas Massa Sampah Organik hingga 80 Persen

Direktur PT Wannan Inti Teknologi (WIT) Jeremy Wijaya. (PT WIT/Antara) - Image

Direktur PT Wannan Inti Teknologi (WIT) Jeremy Wijaya. (PT WIT/Antara)

JawaPos.com - Teknologi pengolahan sampah organik terus dikembangkan untuk mengurangi volume material yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA).

Salah satunya melalui mesin biochemical chamber yang diperkenalkan PT Wannan Inti Teknologi. Teknologi tersebut diklaim mampu mereduksi massa sampah hingga 80 persen dalam waktu 24 jam.

Direktur PT Wannan Inti Teknologi (WIT) Jeremy Wijaya menyatakan pengelolaan sampah organik tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan pembuangan, tetapi juga mencakup upaya mengolah dan memanfaatkan kembali material yang masih bernilai.

”Untuk itu, diperlukan solusi pengolahan yang dapat mengurangi massa sampah sekaligus membuka peluang pemanfaatan hasil olahan,” ujar Jeremy Wijaya dilansir dari Antara, Jumat (23/10).

Dia memaparkan teknologi biochemical chamber sebagai salah satu alternatif pengolahan sampah organik, mulai dari skala usaha hingga industri.

Mengutip data, dia menyebutkan Pulau Jawa menyumbang sekitar 58,7 persen dari total timbunan sampah nasional.

Di tengah tantangan ini, pengolahan sampah organik di lokasi sumbernya, seperti hotel, restoran, industri makanan dan minuman, serta kawasan komersial, menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi beban penanganan sampah konvensional.

Sampah organik memiliki karakteristik yang membutuhkan penanganan khusus, antara lain kadar air yang tinggi dan potensi menimbulkan bau selama proses penguraian.

Namun, lanjutnya dengan pengelolaan yang tepat, material tersebut juga berpotensi diolah menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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