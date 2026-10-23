Unitree Luncurkan Robot Kung Fu H2-X, Buka Peluang Robot Humanoid Jadi Penjaga Keamanan

JawaPos.com - Robot humanoid mulai diarahkan untuk menjalankan fungsi yang selama ini bergantung pada kemampuan fisik manusia, termasuk pengamanan dan penyelamatan. Unitree Robotics, perusahaan robotika asal Tiongkok, memperkenalkan H2-X Kung Fu Legend Guardian yang memperagakan gerakan bela diri, melindungi seseorang dari serangan, hingga mengangkat bagian depan mobil dalam simulasi penyelamatan kecelakaan.

Demonstrasi ini memperlihatkan peluang sekaligus tantangan membawa robot humanoid dari pertunjukan teknologi menuju penggunaan praktis. H2-X menunjukkan kombinasi kekuatan, kelincahan, dan keseimbangan melalui video demonstrasi resmi.

Unitree menyebut robot tersebut memiliki waktu operasi maksimum sekitar delapan jam, dibandingkan sekitar tiga jam pada model H2 standar. Peningkatan durasi ini menjadi salah satu aspek yang relevan bagi pengembangan robot untuk tugas pelayanan, patroli, dan tanggap darurat, meskipun belum membuktikan kemampuannya menjalankan tugas tersebut secara mandiri.

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Dilansir dari Global Times, Jumat (23/10/2026), peluncuran H2-X memicu perbincangan di media sosial Tiongkok dan internasional. Di Weibo, topik demonstrasi robot Unitree mengangkat mobil untuk menyelamatkan korban masuk daftar pembahasan populer pada Kamis. Pengguna bernama Wangxiumeihui menilai penerapan robot dalam skenario penyelamatan "sangat praktis."

Sementara itu, Lu Xixin menulis, "Membuat robot humanoid untuk menjadi petugas keamanan merupakan tren perkembangan yang alami. Kuncinya terletak pada teknologi kendali, yakni memastikan robot berbuat baik, bukan mencelakakan."

Sebagian pengguna juga menyoroti pesatnya perkembangan teknologi tersebut. Seorang pengguna Weibo mengaku masih mengingat ketika robot sejenis bahkan belum mampu berdiri stabil tiga tahun lalu. Dia kini menantikan penampilan robot pada Gala Festival Musim Semi tahun depan. Robot humanoid Unitree beberapa kali tampil dalam acara tahunan itu dengan gerakan yang semakin kompleks dan lincah.

Di platform X, Ray Wang menjelaskan bahwa H2-X dikembangkan dari platform H2 untuk aplikasi pengamanan, tanggap darurat, dan patroli, dengan menonjolkan gerakan bela diri serta kemampuan atletiknya.

Pengguna lain, Darius Dawid, menganggap daya tahan operasinya mengesankan, tetapi mengingatkan bahwa masa depan robot humanoid bergantung pada kemampuan bekerja mandiri, keselamatan, dan keandalan. "Tiongkok bergerak dengan sangat cepat. Sekarang, tunjukkan apa yang dapat dilakukan mesin ini di dunia nyata," tulisnya.