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Nanda Prayoga
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01.21 WIB

Chatbot AI Dikaitkan dengan Isu Pemblokiran Konten, Komdigi Sebut Jawaban AI Tak Selalu Akurat

AISI menyebut perilaku tak terduga tersebut dilakukan agen AI yang menggunakan model Mythos 5 dari Anthropic dan GPT-5.6 Sol dari OpenAI / Foto: (The Guardian) - Image

AISI menyebut perilaku tak terduga tersebut dilakukan agen AI yang menggunakan model Mythos 5 dari Anthropic dan GPT-5.6 Sol dari OpenAI / Foto: (The Guardian)

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali memberikan tanggapannya terkait dugaan pembatasan konten kebakaran hutan di Kalimantan dan berbagai wilayah Indoensia. Komdigi mengaku telah meminta klarifikasi kepada Meta.

Menanggapi beredarnya chatbot AI yang mengaku pemblokiran konten demo adalah permintaan Komdigi, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini menegaskan bahwa jawaban yang diberikan oleh chatbot AI sendiri tak bisa dianggap sebagai pernyataan resmi perusahaan.

Terlebih, jika pernyataan chatbot AI tersebut dijadikan bukti adanya instruksi pemerintah tanpa dokumen atau konfirmasi yang dapat diverifikasi.

Dia menegaskan teknologi AI memang bisa menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan meskipun tidak didukung fakta yang akurat. Fenomena tersebut dikenal sebagai halusinasi AI.

“AI dapat membantu masyarakat mencari dan memahami informasi. Tetapi jawabannya tidak selalu benar,” kata Mediodecci dalam sebuah diskusi di Jakarta dikutip Jumat (23/10). “Karena itu, setiap informasi penting tetap harus diperiksa melalui sumber yang kredibel, terutama jika menyangkut kebijakan pemerintah atau tuduhan terhadap pihak tertentu,” tambah Mediodecci.

Editor: Diar Candra
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