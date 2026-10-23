Electronic Arts Resmi Tutup BioWare Karena Utang Menumpuk, Lakukan PHK Kepada 400 Karyawan

JawaPos.com - Electronic Arts (EA) melakukan perombakan besar-besaran setelah beralih menjadi perusahaan privat dengan beban utang mencapai USD 20 miliar. Pada Rabu (21/10), perusahaan gim tersebut mengumumkan sejumlah perubahan operasional. Termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan BioWare, studio pengembang di balik seri Mass Effect dan Dragon Age.

Keputusan tersebut diambil setelah BioWare menghadapi kesulitan dalam beberapa tahun terakhir. Gim Anthem yang layanannya dihentikan pada awal tahun ini dan Dragon Age: The Veilguard dilaporkan gagal memenuhi ekspektasi penjualan. EA sendiri mengakuisisi BioWare pada 2007.

Dilansir dari The Verge, EA sebenarnya masih memiliki tim kecil yang mengerjakan tahap awal pengembangan gim Mass Effect berikutnya. Namun, perusahaan memutuskan untuk menutup BioWare, termasuk kantor studionya di Edmonton, Alberta.

"BioWare adalah studio legendaris yang turut mendefinisikan genre role-playing dan kami tidak mengambil keputusan ini dengan mudah," demikian pernyataan dalam memo pimpinan EA, Cam Weber dan David Tinson.

Selain menutup BioWare, EA berencana memangkas sekitar 3 persen tenaga kerjanya atau sekitar 400 karyawan. Menurut laporan Variety, perusahaan menyatakan akan membantu karyawan terdampak untuk mencari peluang lain di lingkungan internal EA.

Studio Full Circle, pengembang gim Skate, turut terdampak kebijakan tersebut. Padahal, gim yang tersedia dalam akses awal (early access) sejak September tahun lalu itu dinilai cukup berhasil menarik pemain.