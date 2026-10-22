Meta Siapkan Saham Tanpa Hak Suara untuk Perluas Pendanaan Investasi AI

JawaPos.com - Meta menyiapkan kelas saham baru tanpa hak suara yang dapat diperdagangkan secara publik. Langkah ini menjadi salah satu upaya perusahaan untuk memperluas opsi pendanaan, termasuk mendukung investasi di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), tanpa mengubah struktur hak suara pemegang saham saat ini.

Rencana tersebut disampaikan Direktur Keuangan Meta Susan Li dalam pembahasan kinerja keuangan kuartal III. Sebagaimana dilaporkan Semafor, saham baru itu akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham saat ini melalui dividen saham.

Li menjelaskan, kelas saham baru tersebut dirancang untuk memberikan fleksibilitas lebih besar bagi perusahaan dalam memperoleh pendanaan. Saham itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari penggalangan modal, kompensasi karyawan, hingga akuisisi.

“Kami menciptakan kelas saham baru ini dengan tujuan menghadirkan saham tanpa hak suara yang dapat diperdagangkan secara publik. Saham ini nantinya dapat digunakan untuk penggalangan modal, kompensasi karyawan, akuisisi, serta berbagai keperluan korporasi lainnya, sembari tetap mempertahankan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham Kelas A dan Kelas B saat ini,” ujar Li seperti dikutip dari TechCrunch, Kamis (22/10).

Menurut Li, skema tersebut memungkinkan Meta mempertahankan struktur kepemimpinan yang saat ini dikendalikan para pendirinya. Pada saat yang sama, perusahaan memiliki instrumen tambahan untuk mendukung kebutuhan investasi di berbagai lini bisnis, terutama yang berkaitan dengan AI.

Kebutuhan pendanaan itu muncul di tengah kinerja keuangan Meta yang cukup kuat. Pada kuartal terakhir, perusahaan membukukan pendapatan USD 64 miliar, meningkat 26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, biaya dan pengeluaran perusahaan juga melonjak 68 persen secara tahunan.

Salah satu divisi yang masih membebani keuangan Meta adalah Reality Labs, unit yang mengembangkan teknologi augmented reality (AR), perangkat virtual reality (VR), serta perangkat lunak pendukungnya. Meski masih mencatatkan kerugian, Meta memperkirakan kerugian divisi tersebut akan berkurang. Perusahaan sebelumnya memproyeksikan kerugian Reality Labs pada 2025 berada di kisaran USD 18 miliar hingga USD 19 miliar.

Di sisi lain, Meta terus memperluas pengembangan produk AI. Sepanjang tahun ini, perusahaan memperkenalkan sejumlah model AI, termasuk Muse Spark dan Muse Glimmer. Dalam beberapa pekan terakhir, Meta juga menghadirkan Muse Wonder serta Muse Spark Open, model dengan bobot terbuka yang memungkinkan pihak luar memanfaatkannya dan mengembangkan lebih lanjut.