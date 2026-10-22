YouTube Uji Coba Sembunyikan Tombol Dislike, Pengguna Keluhkan Akses yang Makin Sulit

Ilustrasi YouTube (Google for Developer)
JawaPos.com - YouTube dikabarkan tengah menguji perubahan antarmuka yang membuat tombol dislike atau tidak suka tidak lagi ditampilkan secara langsung pada halaman video. Perubahan ini mengingatkan pengguna pada kebijakan platform tersebut yang sebelumnya menghapus tampilan jumlah dislike pada video hampir lima tahun lalu.
Seperti dilansir dari Phone Arena, sejumlah pengguna media sosial melaporkan perubahan posisi tombol dislike di YouTube. Salah satunya disampaikan akun @TheBobPony melalui platform X, yang menyebut tombol tersebut kini dipindahkan ke dalam menu tambahan (overflow menu). Tangkapan layar yang dibagikan pengguna lain juga memperlihatkan antarmuka serupa tanpa tombol dislike di halaman utama video.
Berdasarkan laporan yang beredar, perubahan tersebut tampaknya baru diterapkan kepada sebagian kecil pengguna. Tangkapan layar yang tersedia menunjukkan pengujian dilakukan pada YouTube versi desktop, dengan setidaknya dua variasi antarmuka yang telah dibagikan secara daring.
YouTube memang kerap menguji fitur dan tampilan baru sebelum memutuskan apakah perubahan tersebut akan diterapkan secara luas. Karena itu, belum dapat dipastikan apakah penyembunyian tombol dislike akan menjadi kebijakan permanen.
Sebelumnya, perubahan serupa juga terjadi pada YouTube Shorts. Pada awal 2026, platform tersebut menghilangkan tombol dislike dari tampilan langsung video pendek. Pengguna kini perlu membuka menu ikon tiga titik untuk menemukan opsi seperti “Tidak tertarik” atau “Jangan rekomendasikan channel ini” guna menyesuaikan rekomendasi konten.
Meski dapat membantu mengatur konten yang muncul, kedua opsi tersebut membutuhkan langkah tambahan dibandingkan tombol dislike yang sebelumnya dapat diakses secara langsung.
Perubahan antarmuka ini turut memancing beragam reaksi di Reddit. Sebagian pengguna membagikan cara untuk mengembalikan fitur lama yang sudah tidak tersedia, sedangkan pengguna lainnya mempertanyakan alasan di balik perubahan tersebut.
Hingga kini, YouTube belum memberikan konfirmasi resmi mengenai rencana penghapusan tombol dislike dari halaman video. Jika pengujian ini benar-benar berlanjut, pengguna mungkin perlu menyesuaikan kebiasaan mereka dalam memberikan respons terhadap konten yang ditonton.
Bagi sebagian pengguna, tombol dislike bukan sekadar sarana untuk menunjukkan ketidaksukaan. Fitur tersebut juga dianggap membantu mengarahkan rekomendasi agar tidak terus menampilkan video serupa yang kurang diminati.
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Jawa Pos
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