4 Operator Eropa Siapkan Tawaran Bersama untuk Saingi Starlink Usai Pembatasan Internet di Ukraina

JawaPos.com - Empat operator telekomunikasi besar Eropa, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, dan Vodafone, menjajaki penawaran bersama untuk memperoleh spektrum frekuensi satelit dan menantang dominasi Starlink milik Elon Musk. Inisiatif ini menguat setelah pembatasan kecepatan Starlink di Ukraina memicu kekhawatiran mengenai ketergantungan Eropa pada perusahaan Amerika Serikat (AS) untuk komunikasi strategis.



Dilansir dari The Telegraph, Selasa (20/10/2026), keempat perusahaan telah menandatangani nota kesepahaman untuk menjajaki usaha patungan terkait spektrum layanan satelit bergerak (Mobile Satellite Services/MSS). Spektrum memungkinkan satelit mengirimkan sinyal komunikasi langsung ke ponsel. Melalui kerja sama tersebut, operator Eropa berupaya memperkuat posisi mereka menghadapi Starlink, yang telah menawarkan layanan konektivitas langsung ke perangkat melalui ribuan satelitnya.



Dorongan itu muncul setelah SpaceX, operator Starlink, memberlakukan pembatasan kecepatan layanan di Ukraina pekan lalu. Kebijakan tersebut menjadi pukulan bagi kemampuan Ukraina menggunakan drone untuk menghadapi serangan Rusia. The Telegraph melaporkan Musk mendekati Presiden AS Donald Trump dengan gagasan pembatasan itu, bertentangan dengan klaim sebelumnya bahwa Trump yang memerintahkannya. Peristiwa ini memperlihatkan risiko ketergantungan militer pada infrastruktur komunikasi yang dikendalikan perusahaan swasta.

Dalam pernyataan bersama yang dikutip Reuters, keempat operator menyebut kerja sama tersebut bertujuan memperkuat keamanan dan ketahanan jaringan komunikasi Eropa. Mereka menyatakan inisiatif itu akan "memastikan tata kelola Eropa yang bertanggung jawab atas infrastruktur ruang angkasa yang strategis." Pernyataan ini menegaskan bahwa persaingan dengan Starlink juga menyangkut kendali atas infrastruktur penting, bukan semata perebutan pelanggan.

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Dalam skema yang dijajaki, konsorsium akan mengembangkan infrastruktur darat tanpa membiayai konstelasi satelit sendiri. Mitra penyedia satelit belum dipilih, sementara Eutelsat dari Prancis menjadi salah satu operator regional yang relevan. Konsorsium juga berencana menyewakan kapasitas satelit kepada jaringan seluler lain agar mereka dapat menawarkan internet langsung ke ponsel pelanggan.



Persaingan turut melibatkan Jeff Bezos melalui Amazon Leo. Sementara itu, Uni Eropa menyiapkan aturan baru mengenai akses spektrum satelit setelah lisensi saat ini berakhir tahun depan. Usulan yang dibahas membagi spektrum menjadi tiga bagian: sepertiga untuk komunikasi penting pemerintah, sepertiga untuk operator komersial Eropa, dan sisanya untuk perusahaan internasional.



Inggris telah lebih dahulu mengizinkan layanan satelit langsung ke perangkat melalui regulator Ofcom pada tahun lalu. Virgin Media O2, perusahaan patungan Telefónica dan Liberty Global, telah mengaktifkan layanan tersebut dengan biaya tambahan GBP 3 atau sekitar Rp72.030 per bulan, berdasarkan kurs Rp24.010 per pound sterling. Vodafone menyiapkan layanan bersama AST SpaceMobile, sedangkan BT menjajaki kerja sama dengan Starlink untuk jaringan EE. Amazon Leo juga bersiap meluncurkan layanan di Inggris pada 2027.



Teknologi satelit dapat memperluas jangkauan internet ke wilayah terpencil yang sulit atau mahal dijangkau menara seluler konvensional. Layanan ini juga dipertimbangkan untuk mengatasi lemahnya sinyal di kereta serta mendukung komunikasi darurat polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran Inggris.

