Meutya Hafid Bantah Komdigi Batasi Konten Karhutla, Soroti Algoritma Medsos

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. (Dok/Kemkomdigi)
JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid membantah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta platform media sosial membatasi penyebaran informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Bantahan ini disampaikan setelah sejumlah pengguna media sosial mengeluhkan penurunan jangkauan unggahan terkait karhutla yang memunculkan dugaan shadowban.
Dalam video yang dibagikan Komdigi pada Rabu (21/10), Meutya menegaskan informasi mengenai karhutla justru dibutuhkan pemerintah sebagai bahan masukan untuk mendukung penanganan kebakaran.
Ia juga meminta platform digital lebih transparan dan bertanggung jawab atas algoritma yang menentukan jangkauan konten kepada pengguna.
“Tidak ada permintaan dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait karhutla. Informasi terkait Karhutla juga penting untuk Pemerintah sebagai masukkan untuk penanganan,” ujar Meutya Hafid.
Pernyataan tersebut muncul di tengah keluhan warganet yang merasa unggahan mengenai karhutla tidak menjangkau audiens sebanyak biasanya. Kondisi ini memicu pertanyaan mengenai kemungkinan pembatasan distribusi konten oleh platform digital.
Meski membantah adanya permintaan pembatasan dari pemerintah, Meutya menyoroti pentingnya keterbukaan platform dalam menjelaskan mekanisme distribusi informasi. Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui bagaimana algoritma bekerja dan memengaruhi konten yang muncul di linimasa pengguna.
“Bantu kami mendorong platform digital agar lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap algoritma mereka. Suara kita penting, informasi adalah hak kita, dan platform harus bertanggung jawab atas cara informasi menjangkau masyarakat,” ujar Meutya.
Keluhan Shadowban Konten Karhutla di Media Sosial
Shadowban merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika jangkauan atau visibilitas suatu unggahan dibatasi tanpa pemberitahuan yang jelas kepada pemilik akun.
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