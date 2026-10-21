Konten Karhutla dan Demo Diduga Kena Shadow Banning, SAFEnet Soroti Peran Komdigi di Medsos

ILUSTRASI Akun TikTok kena shadow banned.
JawaPos.com - Fenomena shadow banning tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sebab, sejumlah influencer mengaku terkena fenomena ini setelah rutin bersuara pada isu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Alhasil, banyak publik bertanya-tanya apakah fenomena ini benar-benar dilakukan oleh platform ataupun ada andil dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Unggul Sagena, Kepala Divisi Akses Internet SAFEnet, menjelaskan, bahwa secara teknis yang memegang algoritma media sosial adalah platform itu sendiri, bukan Komdigi.
Meski begitu, dia menegaskan bukan berarti Komdigi tidak punya pengaruh atas pembatasan-pembatasan yang dilakukan di media sosial, seperti halnya Komdigi bisa meminta moderasi/takedown ke platform dengan dasar UU ITE, PP 71/2019, dan Permenkominfo 5/2020 tentang PSE Lingkup Privat.
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“Platform wajib menindaklanjuti dalam batas waktu tertentu dan terancam sanksi. Dalam situasi seperti ini, platform cenderung over-compliance: daripada berisiko, mereka menurunkan jangkauan konten yang dianggap ‘sensitif’,” ungkap Unggul saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (21/10).
Tak hanya itu, Komdigi juga memiliki sistem pengawasan kepatuhan moderasi dengan sistem SAMAN untuk mengidentifikasi konten negatif. Sistem semacam ini tentunya memperkuat insentif platform untuk bermain aman.
Ketiga, ada pelabelan hoaks oleh Komdigi yang membuat konten yang dicap hoaks atau disinformasi bisa diturunkan distribusinya oleh platform.
Serta laporan massal terkoordinasi oleh akun-akun buzzer yang bisa memicu moderasi otomatis.
“Kemudian pelambatan akses (throttling) di tingkat jaringan. Ini berbeda dari shadow banning, dan pernah terjadi pada Mei 2019 dan di Papua 2019. Kalau keluhannya adalah unggahan gagal atau lambat di wilayah tertentu, itu indikasi yang berbeda dan juga harus diperiksa,” jelasnya.
Di sisi lain, dia menyatakan bahwa sejatinya Komdigi telah membantah adanya pembatasan konten karhutla dan menyatakan pemerintah tidak membatasi konten apa pun. Namun, bantahan saja, menurutnya, tidak cukup menjawab keresahan publik.
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Jawa Pos
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