Influencer Ungkap Shadow Ban Terkait Karhutla di Medsos, Komdigi Tegaskan Tak Minta Pembatasan

Ilustrasi media sosial. (Istimewa)
JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akhirnya buka suara terkait isu pembatasan informasi terkait konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa Komdigi sendiri tak memberikan permintaan kepada platform untuk membatasi konten terkait karhutla.
“Tidak ada permintaan dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait karhutla. Informasi terkait Karhutla juga penting untuk Pemerintah sebagai masukkan untuk penanganan,” kata Meutya dalam keterangannya, Rabu (21/10).
Bahkan, Meutya mendorong agar sejumlah platform digital untuk lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap algoritma yang dimilikinya.
“Bantu kami mendorong platform digital agar lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap algoritma mereka. Suara kita penting, informasi adalah hak kita, dan platform harus bertanggung jawab atas cara informasi menjangkau masyarakat,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah influencer mulai menunjukkan keresahannya kepada pemerintah terkait penanganan karhutla. Namun, beberapa dari mereka menduga akun medsosnya terkena shadow ban setelah berlaku kritis.
Shadow ban sendiri adalah kondisi ketika akun atau konten di media sosial dibatasi visibilitasnya secara diam-diam oleh platform, tanpa pemberitahuan yang jelas kepada pemilik akun.
Salah satunya, Influencer Tasya Farasya, yang mengaku kejadian anomali tersebut terjadi pada akun Threadsnya, @TasyaFarasya.
Tasya yang memiliki akun Instagram dengan 7,4 juta akun pengikut mengaku jumlah viewsnya pada Instagram Stories mengalami penurunan yang biasanya bisa menjangkau 1 juta views, kini hanya puluhan ribu views.
“Stories aku biasanya VS story aku saat speak up,” ungkap Tasya sembari memberikan screenshot pembanding.
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