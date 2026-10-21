Bukan Sekadar Pengguna AI, Founder Asal Indonesia Bangun Teknologi yang Dilirik Global



JawaPos.com - Indonesia tak hanya memiliki peluang sebagai pasar kecerdasan buatan (AI), tetapi juga sebagai tempat lahirnya teknologi yang mampu bersaing di tingkat global. Dani Yogatama, Co-Founder sekaligus CEO Reka, membuktikan hal itu dengan membangun perusahaan pengembang model AI multimodal yang telah mencapai valuasi USD 1 miliar atau berstatus unicorn.

Reka mengembangkan teknologi AI yang mampu memproses teks, gambar, audio, dan video dalam satu sistem. Perusahaan yang berdiri pada 2022 itu memperoleh pendanaan USD 110 juta dari NVIDIA dan Snowflake pada 2025, memperkuat posisinya di tengah persaingan industri AI global.

Terbaru, Dani terpilih sebagai Endeavor Entrepreneur Indonesia ke-120 melalui International Selection Panel (ISP) Endeavor ke-109 di Montreal, Kanada, pada September 2026. Pencapaian tersebut membuka akses bagi Dani ke jaringan mentor, investor, dan pengusaha global untuk mendukung ekspansi Reka ke tahap berikutnya.

Terpilihnya Dani juga menambah representasi pengusaha teknologi Indonesia di sektor deep tech, khususnya pengembangan teknologi AI pada lapisan dasar atau foundation model. Selama ini, banyak perusahaan di Indonesia lebih berfokus menggunakan AI untuk meningkatkan produktivitas, mengolah data, dan melayani pelanggan, sementara pengembangan model AI canggih masih didominasi perusahaan global.

“Fokus kami tetap jelas, membangun dan mengembangkan teknologi AI frontier untuk pasar global. Endeavor membuka akses langsung ke mitra bisnis dan penasihat yang tepat, sehingga kami bisa bergerak lebih cepat. Seiring dengan semakin luasnya jejak global kami, kami juga ingin berkontribusi kembali kepada komunitas founder dan mendukung generasi berikutnya dari perusahaan deep-tech,” ujar Dani.

Dari Indonesia, Menembus Laboratorium AI Dunia

Perjalanan Dani membangun Reka berawal dari latar belakang akademik dan pengalaman riset di sejumlah pusat pengembangan teknologi dunia.

Dani menempuh pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB), kemudian menjadi penerima beasiswa Monbukagakusho di University of Tokyo. Ia selanjutnya meraih gelar doktor dari School of Computer Science, Carnegie Mellon University, Amerika Serikat.

Sebelum mendirikan Reka, Dani bekerja di Baidu Silicon Valley AI Lab. Ia kemudian menghabiskan enam tahun sebagai Senior Staff Research Scientist di Google DeepMind, London, Inggris.