Inovasi Bio Luminesensi: Platinum Ceramics Hadirkan Material Bangunan Bercahaya

JawaPos.com - Perkembangan teknologi material bangunan mendorong industri keramik menghadirkan produk yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki fungsi tambahan.

Salah satunya adalah material yang dapat menghasilkan efek bercahaya dalam gelap melalui teknologi bioluminesensi.

Teknologi ini terinspirasi dari kemampuan makhluk hidup, seperti kunang-kunang, yang dapat menghasilkan cahaya melalui reaksi kimia.

Inovasi tersebut dihadirkan Platinum Ceramics melalui Titanium Sintered Stone Lumen Series – Bio Luminance, material batu sinter dengan efek bercahaya yang mendapat pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Seiring perubahan tren desain, material bangunan kini tidak hanya berfungsi sebagai elemen konstruksi, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter dan kenyamanan ruangan, baik pada hunian maupun bangunan komersial.

CEO Platinum Ceramics Group Liem May Tjoe mengatakan, perubahan tren desain dan kebutuhan konsumen mendorong perusahaan untuk terus berinovasi, sekaligus menjaga kualitas produk di tengah persaingan industri yang semakin dinamis.

“Kami melihat bahwa industri material bangunan terus berkembang seiring perubahan tren desain, meningkatnya kebutuhan konsumen, serta persaingan yang semakin dinamis. Karena itu, kami terus berupaya memperkuat inovasi produk, menjaga kualitas, dan menghadirkan solusi material yang relevan dengan kebutuhan pasar,” kata Liem di Jakarta, Senin (19/10).

Teknologi Bio Luminance menjadi salah satu inovasi yang dikembangkan perusahaan untuk menghadirkan karakter berbeda pada material permukaan bangunan.

Dari sisi bisnis, Platinum Ceramics Group menargetkan kapasitas produksi mencapai 125 juta meter persegi per tahun. Target ini didukung oleh perluasan jaringan distribusi di Indonesia serta pengembangan pasar ekspor.