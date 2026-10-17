CV Dibuat dengan Al? Waspadai Risiko Kebocoran Data Pribadi

JawaPos.com - Kecerdasan buatan (AI) bisa membantu pencari kerja menyusun CV yang lebih rapi, menyesuaikan pengalaman dengan lowongan, hingga memperbaiki pilihan kata. Namun, pengguna perlu berhati-hati saat memasukkan data pribadi ke chatbot dan memastikan isi CV tetap akurat agar tidak menimbulkan masalah saat proses rekrutmen.

Berdasarkan data Kaspersky pada Maret 2026 menunjukkan, 90 persen responden menggunakan perangkat berbasis AI. Bahkan, satu dari lima pengguna secara aktif memanfaatkan teknologi tersebut untuk mencari pekerjaan.

Popularitas AI dalam proses pencarian kerja tidak lepas dari kemampuannya membantu menyusun resume atau curriculum vitae (CV), termasuk menyesuaikan dokumen dengan persyaratan lowongan dan memilih kata kunci yang relevan.

Meski demikian, penggunaan AI untuk membuat CV juga memiliki risiko. Dokumen yang sepenuhnya dibuat oleh chatbot berpotensi memuat kalimat generik, klaim berlebihan, hingga informasi yang tidak sesuai dengan pengalaman kandidat.

Selain itu, memasukkan CV lengkap ke layanan AI publik dapat menimbulkan persoalan privasi, terutama jika dokumen tersebut memuat nomor telepon, alamat surel, riwayat pekerjaan, atau informasi rahasia perusahaan.

Karena itu, AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu penyuntingan, bukan pengganti kemampuan kandidat dalam menjelaskan pengalaman dan kompetensinya. Berikut lima cara memanfaatkan AI untuk meningkatkan kualitas CV sekaligus menjaga keamanan data pribadi.

1. Hapus Data Pribadi Sebelum Mengunggah CV ke AI

Langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum meminta bantuan chatbot adalah memeriksa informasi yang akan dibagikan.

Hindari mengunggah CV lengkap yang memuat nama, nomor telepon, alamat rumah, alamat surel, serta dokumen identitas. Jika ingin meminta AI mengevaluasi struktur atau bahasa CV, ganti informasi tersebut dengan penanda umum, seperti [Nama Kandidat], [Perusahaan], atau [Alamat Surel].