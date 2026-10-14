Diduga Incar Rahasia Perusahaan, Insinyur OpenAI Sembunyikan Alat Perekam di Ruang Rapat 

Ilustrasi OpenAI, perusahaan pengembang ChatGPT. (The Guardian)
JawaPos.com - Jaksa federal Amerika Serikat (AS) menangkap dan mendakwa seorang insinyur OpenAI yang diduga menyembunyikan perangkat perekam canggih di kantor pusat perusahaan kecerdasan buatan tersebut di San Francisco.
Pria bernama Abdulrahman Alfozan, 35, itu diduga berupaya merekam percakapan internal antarkaryawan, termasuk pembicaraan di ruang rapat eksekutif.
Dilansir dari Engadget, Alfozan merupakan warga negara Arab Saudi yang mulai bekerja di OpenAI pada Juli 2025. Dia diduga meninggalkan perangkat perekam rakitan di ruang rapat yang tidak memiliki izin untuk dimasuki atau digunakannya.
Berdasarkan dokumen dakwaan yang diperoleh San Francisco Standard, ruang rapat tersebut kerap digunakan untuk membahas informasi rahasia perusahaan. Materi yang dibicarakan mencakup peta jalan produk, penelitian, hingga interaksi dengan pemerintah.
OpenAI menemukan perangkat perekam itu pada 30 September. Perangkat tersebut terhubung ke port USB di bagian belakang televisi dan diduga disamarkan menggunakan tisu toilet.
Jaksa menyebut Alfozan menggunakan "alat produktivitas" untuk mengumpulkan informasi mengenai fasilitas OpenAI. Dia juga diduga memanfaatkan chatbot untuk mencari tahu cara membuat, memasang, dan menyembunyikan perangkat perekam jarak jauh.
Penyelidik dilaporkan menemukan sejumlah perintah (prompt) pada akun chatbot yang terhubung dengan pasangan Alfozan. Perintah tersebut mencakup pertanyaan kepada model AI tentang cara "membuat perekam audio berkelanjutan" dan "mengenkripsi kartu SD."
Dalam pernyataan yang diunggah melalui X, OpenAI mengatakan pihaknya menggunakan model AI buatannya sendiri untuk "memahami perangkat tersebut." Perusahaan juga menyebut perangkat yang ditemukan itu sebagai perangkat canggih.
"Saat ini, kami tidak menemukan indikasi bahwa individu tersebut mengakses atau mencuri *model weights* (bobot model), kode sumber, ataupun data pelanggan secara tidak sah. Karyawan tersebut telah diberhentikan," tulis OpenAI dalam unggahan tersebut.
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Jawa Pos
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