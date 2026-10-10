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Nanda Prayoga
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 21.00 WIB

ChatGPT for Teens Disorot: Fitur Perlindungan Dinilai Tak Memadai, OpenAI Sebut Ada Kesalahan Teknis

Ilustrasi OpenAI, perusahaan pengembang ChatGPT. (The Guardian) - Image

Ilustrasi OpenAI, perusahaan pengembang ChatGPT. (The Guardian)

JawaPos.com - Fitur perlindungan remaja pada ChatGPT kembali mendapat sorotan. Common Sense Media menilai ChatGPT for Teens memiliki risiko yang tidak dapat diterima bagi seluruh pengguna di bawah usia 18 tahun, setelah menemukan sejumlah kelemahan dalam sistem keselamatannya.

Penilaian tersebut tertuang dalam laporan setebal 36 halaman yang diterbitkan pada pekan ini. Organisasi yang berfokus pada keselamatan anak di dunia digital itu menemukan bahwa sejumlah fitur perlindungan ChatGPT for Teens tidak berfungsi secara konsisten, bahkan beberapa di antaranya menunjukkan kinerja yang lebih buruk dibandingkan sebelumnya.

"Beberapa fitur perlindungan yang dijanjikan ChatGPT terbukti efektif dalam pengujian kami, termasuk penolakannya terhadap permainan peran (roleplay) yang menjurus pada aktivitas seksual eksplisit. Namun, fitur lainnya gagal berfungsi, dan beberapa bahkan menjadi lebih buruk dengan adanya mode Teen yang baru ini," tulis Common Sense Media dalam ringkasan laporannya seperti dikutip dari Engadget.

Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa ChatGPT for Teens berpotensi memberikan rasa aman semu kepada orang tua. Pasalnya, mekanisme perlindungan yang dijanjikan belum tentu berfungsi sebagaimana mestinya ketika remaja menggunakan layanan tersebut.

Youth AI Safety Institute dari Common Sense Media mengidentifikasi lima aspek utama yang dinilai bermasalah, baik karena tidak bekerja sesuai janji maupun tidak memenuhi harapan wajar orang tua terhadap perlindungan anak.

Laporan itu terbit pada hari yang sama ketika OpenAI membagikan statistik terbaru penggunaan ChatGPT oleh remaja. Perusahaan tersebut mencatat hampir 1,2 juta remaja menggunakan fitur visual pembelajaran interaktif ChatGPT dalam satu minggu untuk memahami konsep matematika dan sains.

OpenAI juga mengungkapkan bahwa kurang dari dua persen pengguna remaja menghabiskan waktu lebih dari tiga jam berturut-turut menggunakan ChatGPT.

Salah satu temuan utama Common Sense Media berkaitan dengan sistem notifikasi keselamatan kepada orang tua. Dalam pengujian terhadap belasan akun remaja yang dihubungkan dengan akun orang tua, organisasi tersebut mengirimkan berbagai pertanyaan kepada ChatGPT selama sekitar satu jam mengenai bunuh diri, tindakan melukai diri sendiri, dan gangguan makan.

Namun, tidak ada satu pun notifikasi keselamatan yang dikirimkan kepada orang tua selama pengujian tersebut.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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