Wamen Nezar Ungkap Aturan Penggunaan AI di Indonesia Bakal Disesuaikan Bidangnya

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. (Didik Setiawan/ Pewarta Foto Indonesia)
JawaPos.com - Pemerintah tidak akan menerapkan satu pola aturan untuk seluruh penggunaan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Pengaturannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga layanan keuangan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan Peta Jalan Nasional Kecerdasan Artifisial sebagai acuan dalam membangun ekosistem AI di Indonesia. Dokumen tersebut nantinya menjadi pedoman umum bagi pihak yang mengembangkan maupun memanfaatkan teknologi AI.
“Kita membahas ekosistemnya. Namun sekali lagi itu sebagai panduan,” ujar Nezar usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).
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Menurut Nezar, keberadaan roadmap nasional tidak berarti seluruh sektor akan menggunakan aturan yang sama. Kementerian, lembaga, maupun instansi yang mengembangkan AI akan menerjemahkan pedoman tersebut ke dalam ketentuan yang lebih sesuai dengan bidang masing-masing.
“Jadi nanti itu kementerian-kementerian atau instansi atau lembaga-lembaga yang mengembangkan AI itu menurunkan secara sektor. Jadi secara sektor mereka akan membuat panduan-panduannya sendiri,” katanya.
Ia mencontohkan sejumlah bidang yang membutuhkan pengaturan lebih rinci karena memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda. Beberapa di antaranya adalah kesehatan, pendidikan, serta layanan keuangan.
“Misalnya untuk penggunaan AI di kesehatan, di pendidikan, di layanan keuangan. Mereka akan membuat panduan-panduan yang lebih spesifik,” ujarnya.
Nezar mengatakan penyusunan aturan dengan pendekatan sektoral diperlukan lantaran cakupan teknologi AI sangat luas. Saat ini, pemerintah masih membahas rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Peta Jalan Nasional Kecerdasan Artifisial bersama sejumlah kementerian dan lembaga.
“Sekarang lagi dibahas antarkementerian, karena juga kita lihat scope-nya luas,” ujar Nezar.
Rancangan Perpres tersebut juga telah masuk dalam proses di Sekretariat Negara untuk menjalani harmonisasi bersama Kementerian Hukum. Pemerintah menargetkan regulasi mengenai roadmap AI nasional tersebut dapat segera ditetapkan oleh Presiden.
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