Moch. Rizky Pratama Putra
19 April 2026, 13.54 WIB

Cuma Lepaskan 4 Tembakan! Francisco Rivera Muhasabah Diri Usai Kekalahan Memalukan Persebaya Surabaya

Francisco Rivera (kiri) tampil dominan meski Persebaya Surabaya kalah dari Madura United di Gelora Bung Tomo. (Persebaya) - Image

Francisco Rivera (kiri) tampil dominan meski Persebaya Surabaya kalah dari Madura United di Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

JawaPos.com — Kekalahan menyakitkan harus ditelan Persebaya Surabaya saat menjamu Madura United, dan sorotan tajam langsung mengarah ke lini serang yang tumpul. Francisco Rivera pun tak bisa menahan kekecewaan setelah Green Force gagal memaksimalkan dominasi di kandang sendiri.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4/2026) malam, Persebaya Surabaya dipaksa menyerah dengan skor 1-2.

Dukungan penuh Bonek dan Bonita tak cukup mengangkat performa tim yang justru kehilangan efektivitas di momen krusial.

Tim tamu tampil disiplin dengan strategi menunggu dan melakukan serangan balik. Dua gol berhasil dicetak di dua babak berbeda, sementara Persebaya Surabaya hanya mampu membalas lewat Riyan Ardiansyah pada menit ke-82.

Hasil ini terasa semakin pahit karena Green Force sebenarnya tampil dominan sepanjang pertandingan. Penguasaan bola mencapai 71 persen, tetapi keunggulan itu tak mampu dikonversi menjadi kemenangan.

Francisco Rivera menjadi salah satu pemain yang paling terpukul dengan hasil tersebut. Dalam sesi konferensi pers usai laga, gelandang asal Meksiko itu mengungkapkan kekecewaan yang mendalam.

“Kami sangat kecewa. Kami kecewa karena kalah,” ujar Rivera dengan nada tegas. Kalimat singkat itu menggambarkan betapa berat hasil yang harus diterima skuad Persebaya Surabaya.

Ia menilai timnya sebenarnya sudah menjalankan instruksi pelatih dengan baik sepanjang pertandingan. Bahkan, kontrol permainan sempat berada sepenuhnya di tangan Green Force.

“Saya pikir kami mampu mengontrol permainan dan mengikuti rencana dari pelatih. Kami selalu mencoba memberikan yang terbaik untuk tim,” katanya. Namun, dominasi tersebut terasa sia-sia tanpa penyelesaian akhir yang efektif.

