JawaPos.com – Kelestarian lingkungan serta harmonisasi manusia dengan alam menjadi isu yang banyak dibicarakan saat ini. Berbagai bencana alam yang muncul, setelah diteliti oleh para pakar ternyata terjadi karena ulah manusia itu sendiri.

Dalam rangka menjaga ekosistem dan gerakan pemberdayaan masyarakat di kawasan Surabaya dan sekitarnya, Keluarga Alumni Fakultas Biologi UGM (Kabiogama) Jawa Timur serta Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Jawa Timur menggelar aksi penanaman mangrove dan aksi bersih pantai di Ecowisata Mangrove, Wonorejo Surabaya pada Sabtu (28/11) lalu.

Dalam aksi cinta lingkungan kolaborasi Kabiogama Jatim dan Kagama Jatim itu sebanyak 75 peserta berhasil mengumpulkan 413 kilogram sampah plastic di kawasan Pamurbaya (Pantai Timur Surabaya) itu. Empat ton sampah itu terkumpul hanya dalam durasi 30 menit.

Tidak hanya mengumpulkan sampah, kegiatan yang dilakukan dalam rangka Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2026 itu juga melakukan penanaman 170 bibit mangrove. Penanaman tumbuhan dengan nama latin Rhizophora mucronate itu bertujuan membantu melindungi pantai dari ancaman erosi.

Selain itu, Kabiogama Jatim dan Kagama Jatim juga melepaskan 25 ekor burung gereja di kawasan Ecowisata Mangrove, Wonorejo ini. Keberadaan burung gereja atau Passer montanus dalam satu ekosistem bisa menjadi indikator lingkungan tersebut seimbang atau tidak.

Ketua Kabiogama Jatim Drs Budi Santoso mengatakan aksi penanaman mangrove serta bersih-bersih pantai ini menjadi langkah tanggung jawab melihat lingkungan dan alam yang terus berubah. Menurut Budi, pembangunan seringkali menyepelekan perihal ekologi yang kemudian berdampak kepada manusia itu sendiri.

“Sehingga kami dari Kabiogama mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kontrubusi bagi lingkungan di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya,” kata Budi. “Kami memilih lokasi di Wonorejo ini karena kondisinya masih sangat alami dan patut kita jaga sebagai wilayah konservasi,” tambah alumni Biologi UGM 1986 itu.

Gerakan membersihkan sampah di kawasan Pamurbaya ini juga menjadi langkah nyata mengedukasi masyarakat soal pemilahan sampah. Sebagaimana diketahui, pola memilah dan memilih jenis sampah oleh masyarakat masih jarang dilakukan.

“Sebab sampah kalau tidak dikelola dengan baik, akhirnya sampai ke pantai. Dan ini mempengaruhi ekosistem yang ada,” ujar Budi.

Di sisi lain, salah satu peserta Dwi Ari mengatakan kegiatan ini sangatlah berguna baginya. Perempuan asal Sidoarjo itu makin mengerti soal pentingnya menjaga lingkungan yang bahkan bisa dimulai dari hal kecil misalnya mengelola sampah secara benar.



Sementara itu, sebelum aksi menanam mangrove dan bersih-bersih sampah di kawasan Wonorejo, Kabiogama dan Kagama Jatim menggelar webinar bertajuk Membangun Bersama Alam untuk Perlindungan dan Penanggulangan Kerusakan Pantai pada 20 November. Webinar yang mendukung acara tersebut menghadirkan pakar lingkungan Ir Wahyudi Citrosiswoyo Ph.D dan Prof Haryo Dwito Armono serta dimoderatori Ir Irwan Susilo M.T.