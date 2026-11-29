JawaPos.com - Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Surabaya tengah merancang strategi revitalisasi ekosistem permainan rakyat melalui riset berbasis ekonomi kreatif. Langkah konkret tersebut diuji langsung lewat gelaran Kampung Gerilya di Kelurahan Lakarsantri yang dilangsungkan pada 27-29 November ini.

Kepala BRIDA Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji menjelaskan, penelitian bertajuk Aktivasi Ruang Tematik Berbasis Ekonomi Kreatif: Strategi Revitalisasi Ekosistem Permainan Rakyat di Kota Surabaya ini bertujuan memetakan kondisi eksisting, peluang, sekaligus tantangan inovasi dolanan rakyat.

"Salah satu luaran riset ini nanti adalah model inovasi, apa dan bagaimana strategi pengembangan dolanan rakyat di Surabaya. Nah, kalau itu tercapai, selanjutnya akan dikomunikasikan kepada OPD-OPD terkait untuk tindak lanjutnya," ujar Agus.

Riset ini menerapkan pendekatan Participatory Action Research yang memadukan kajian ilmiah dengan partisipasi aktif komunitas, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), RT/RW, sekolah, akademisi, hingga warga sekitar.

BRIDA Surabaya menetapkan empat titik penelitian dengan karakteristik ruang yang berbeda untuk merumuskan model pengembangan yang adaptif. Di antaranya Kelurahan Lakarsantri, mewakili kawasan pinggiran Surabaya Barat yang memiliki ketersediaan lahan bermain relatif lapang.

Kedua, Peneleh dan Plampitan, yang mewakili karakter kampung padat huni di pusat kota dengan ruang bermain terbuka minim. Selanjutnya, kawasan Kota Lama Surabaya, merepresentasikan ruang publik bernuansa cagar budaya dan sejarah.

Terakhir, Kebun Raya Mangrove sebagai wakil kawasan pesisir timur dengan lahan luas yang telah berkembang menjadi destinasi ekowisata.

"Kebun Raya Mangrove itu di pesisir timur, potensial karena lahannya ada dan luas, dan sudah jadi tempat ekowisata. Kita ingin tahu. Model dan strategi pengembangan itu mungkin ya tidak tunggal, melainkan sesuai karakter wilayah masing-masing," terang Agus.

Tim peneliti BRIDA sekaligus Ketua Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI) Jawa Timur, Ridho Saipul, menuturkan bahwa penyelenggaraan event dipilih sebagai instrumen observasi perilaku pengunjung saat berinteraksi dengan dolanan tradisional.

"Kami sudah menyiapkan instrumen pengamatan, seperti berapa lama mereka bertahan dalam memainkan satu alat, apakah inisiatif sendiri ataukah diarahkan, dan lain sebagainya," ungkap Cak Ipul, sapaan Ridho Saipul.

Menurut Cak Ipul, keberlanjutan ekosistem permainan rakyat bertumpu pada tiga elemen utama, yakni keterlibatan sumber daya manusia, program rutin, serta perputaran ekonomi.

Di Kampung Gerilya, puluhan stan UMKM kuliner tradisional, perajin alat permainan, hingga jasa fasilitator dari Kampoeng Dolanan dan komunitas literasi turut dilibatkan.

Antusiasme warga pun membeludak. Pada hari pertama pembukaan, tercatat tidak kurang dari 1.100 pengunjung, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, memadati lahan di sebelah kantor Kelurahan Lakarsantri hingga pukul 22.30 WIB untuk memainkan berbagai permainan rakyat secara gratis, menikmati pertunjukan seni Jaranan, serta berbelanja di lapak UMKM.

Keseruan berlanjut sepanjang akhir pekan melalui perlombaan egrang bambu dan batok kelapa, atraksi Barongsai, hingga pementasan ludruk pamungkas dari The Luntas Indonesia.