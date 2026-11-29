JawaPos.com - Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) terus memperkuat kiprah pengabdian kepada masyarakat melalui bakti mahasiswa baru bertajuk Dopamin (Deteksi Dini Olah Pangan Aksi Masyarakat Ingat Nutrisi).

Program tahunan yang telah memasuki tahun ketiga ini menyasar pendampingan gizi dan kesehatan bagi 131 anak di bawah dua tahun (baduta) dan anak di bawah lima tahun (balita) di delapan kelurahan Kecamatan Tambaksari, Surabaya.

Wakil Dekan I FK Unair, Prof. Prastiya Indra Gunawan menjelaskan, program tersebut dirancang agar peran civitas akademika FK Unair benar-benar dirasakan langsung oleh warga sekitar, khususnya dalam menekan persoalan kecukupan gizi.

"Melalui program-program sederhana seperti ini saya harap akan ada peningkatan kualitas gizi anak-anak, karena bagaimanapun juga anak-anak ini yang menjadi tolak ukur keberhasilan kita untuk masa depan. Dengan anak-anak yang sehat, maka harapan kita nanti negara kita ini juga kuat," ujar Prof. Prastiya, Minggu (29/11).

Prof. Prastiya menekankan pentingnya intervensi dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang mencakup fase kehamilan, proses persalinan, hingga pascakelahiran.

Pada masa kehamilan, asupan gizi ibu yang baik serta kondisi kesehatan yang terjaga sangat menentukan agar bayi lahir dengan berat badan normal di atas 2,5 kilogram dan tidak lahir prematur.

Selain itu, ibu hamil perlu rutin memeriksakan kandungan ke tenaga kesehatan, baik ke Puskesmas, bidan, maupun dokter spesialis kandungan, agar kelainan pada janin dapat segera ditangani.

Saat persalinan maupun pascakelahiran, pemantauan pertumbuhan bayi serta kesiapan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap tetap menjadi kunci pencegahan stunting.

Dosen Pembimbing Dopamin 2026, dr. Sulistiawati menambahkan, kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi mahasiswa bersama masyarakat dalam mengedukasi kesehatan sekaligus membuka ruang koordinasi apabila ditemukan kendala di lapangan.

Ketua Pelaksana Dopamin 2026, Farah Khairunnisa Irianti, menilai edukasi terkait pemenuhan gizi anak di Surabaya relatif terbantu oleh kehadiran Kader Surabaya Hebat yang mendampingi para ibu baduta secara rutin. Dengan demikian, mahasiswa berperan hanya melengkapi informasi dan memantau kondisi di lapangan.

Ia pun memastikan, selama pelaksanaan program tahun ini dilangsungkan, pihaknya tidak menemukan adanya kasus stunting di Tambaksari, Surabaya.