JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo memprakirakan potensi hujan makin meluas ke seluruh penjuru Jawa Timur pada Minggu (29/11).

Secara khusus, BMKG Juanda meminta warga untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir maupun angin kencang pada hari ini maupun beberapa waktu ke depan.

Berdasarkan peta sebaran potensi wilayah terdampak, BMKG menetapkan status siaga hujan lebat hingga sangat lebat untuk Kabupaten Lumajang.

Sementara itu, sebanyak 21 kabupaten/kota masuk dalam kategori Waspada hujan sedang hingga lebat.

Meliputi Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Kabupaten dan Kota Malang, Batu, Jember, Probolinggo, Kabupaten dan Kota Blitar, Kediri, Madiun, Trenggalek, Tulungagung, Magetan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, serta Bangkalan.

BMKG Juanda juga mengeluarkan peringatan khusus terkait potensi hujan disertai petir di 10 daerah.

Meliputi Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Surabaya, Lumajang, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, dan Ponorogo.

Selain hujan lebat dan petir, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang yang berpotensi melanda 11 daerah di Jatim.

Meliputi Kota Blitar, Lumajang, Malang, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, dan Ponorogo.

BMKG Juanda menegaskan, peringatan dini cuaca ini menunjukkan nilai akumulasi harian paling tinggi dalam satu wilayah kabupaten maupun kota.