JawaPos.com – Kepastian hukum menjadi salah satu fokus Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI) saat mengukuhkan 70 calon kurator di Surabaya, sabtu (28/11).

Menurut Ketua PKPI Albert Riyadi Suwono, keseragaman standar profesi dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap kurator dan pengurus saat menjalankan tugas.

Karena itu, kejelasan batas kewenangan dan tanggung jawab kurator menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat dalam penanganan perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Ia mengatakan, kurator dan pengurus memiliki peran penting dalam penyelesaian persoalan keuangan perusahaan.

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Profesi tersebut dibutuhkan ketika debitur menghadapi kredit macet, penumpukan utang, maupun membutuhkan restrukturisasi.

Karena itu, kurator dan pengurus harus memiliki pemahaman yang sama mengenai kompetensi, kode etik, serta batas kewenangan dalam menjalankan tugasnya.

“Ke depan supaya tidak ada simpang siur, tidak ada kriminalisasi lagi. Harus jelas batasan-batasannya, mana tanggung jawab kurator atau pengurus dalam melaksanakan tugasnya,” ujar Albert.

Untuk mewujudkan hal tersebut, PKPI bersama organisasi profesi lainnya tengah menyusun kurikulum dan kode etik bersama.

Proses penyusunan melibatkan Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) serta unsur peradilan.

“Tujuannya supaya ada keseragaman pemahaman dan standar yang sama mengenai kode etik dan kurikulum,” jelasnya.

Albert menegaskan, kurator tidak hanya bertugas membereskan aset perusahaan yang dinyatakan pailit.

Dalam proses PKPU, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan masih memiliki peluang untuk bertahan melalui mekanisme restrukturisasi utang.

Penguatan kompetensi dan keseragaman standar tersebut juga menjadi bagian dari upaya PKPI memperkuat profesi kurator dan pengurus.

Dalam kesempatan itu, PKPI mengukuhkan lebih dari 70 calon kurator dan pengurus angkatan kedua 2026 yang dihadiri Direktur Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum RI Henry Sulaiman Siregar.

Albert mengatakan, para peserta yang telah dikukuhkan selanjutnya akan mendaftar melalui aplikasi Ditjen AHU untuk memperoleh Surat Tanda Daftar sebagai kurator dan pengurus.

“Hari ini kita menginagurasi lebih dari 70 orang calon kurator dan pengurus. Selanjutnya mereka mendaftar ke Ditjen AHU melalui aplikasi, dan nantinya keluar surat tanda daftar,” ujarnya.

Sementara itu, Henry Sulaiman Siregar menegaskan, kepailitan dan PKPU tidak seharusnya dipandang sebagai akhir dari kegiatan usaha sebuah perusahaan.

PKPU merupakan instrumen hukum untuk menyelesaikan persoalan utang, termasuk melalui restrukturisasi.

“PKPU itu sebetulnya salah satu cara untuk menyelesaikan utang-utang. Jadi jangan dilihat bahwa ini ada lonceng kematian, kemudian membunuh pihak tertentu,” kata Henry.

Menurut dia, debitur yang masih memiliki kemampuan menjalankan usaha dapat menempuh restrukturisasi utang.

Dalam proses PKPU, debitur juga berkesempatan mengajukan proposal perdamaian kepada kreditur.

Apabila proposal tersebut disepakati, perusahaan masih dapat melanjutkan kegiatan usahanya sesuai ketentuan hukum.

“Kalau memang masih ada kemampuan, itu bisa dilakukan restrukturisasi. Jadi konteksnya harus dilihat sebagai cara untuk menyelesaikan utang-utang,” tambahnya.

Henry menjelaskan, kurator dan pengurus memiliki peran berbeda dalam mekanisme tersebut. Kurator bertugas dalam proses kepailitan, sedangkan pengurus menjalankan peran dalam proses PKPU sesuai kewenangan yang diatur dalam hukum.

PKPI berencana kembali menggelar pendidikan dan pelatihan kurator serta pengurus pada 2027.