JawaPos.com - Dugaan penyalahgunaan dana nasabah di Bank Jatim Cabang Pembantu Mrican, Kediri, menyeret salah satu pegawainya ke ranah hukum.

Seorang Funding Officer berinisial SE ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Jumat (27/11/2026).

Dia diduga menyelewengkan dana milik 70 nasabah dengan nilai transaksi mencapai Rp 45,01 miliar.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengungkapkan, dugaan penyimpangan tersebut berlangsung dalam rentang Desember 2024 hingga Juni 2026.

“Tersangka SE selaku Funding Officer Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu Mrican, Kediri, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan dana nasabah,” kata Punia.

Menurut Punia, tersangka diduga menjalankan aksinya dengan memanfaatkan kewenangan untuk mengakses rekening dan deposito nasabah.

Ada empat modus yang digunakan dan seluruhnya bertentangan dengan standar operasional prosedur (SOP) Bank Jatim. “Pelaku ini melakukan penarikan dengan cara bertahap mulai Mei 2024-Juli 2026,” jelasnya.

Modus pertama dilakukan dengan mencairkan deposito milik delapan nasabah tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Dana yang dicairkan melalui cara tersebut mencapai Rp 2,03 miliar.

Selain itu, tersangka juga diduga menarik tabungan milik enam nasabah tanpa izin dengan nilai Rp 2,49 miliar.

Praktik lainnya dilakukan dengan menawarkan investasi yang seolah-olah merupakan produk resmi Bank Jatim. Padahal, produk tersebut tidak tercatat sebagai layanan resmi bank.

Melalui modus ini, tersangka diduga menghimpun dana dari 35 nasabah dengan total Rp 19,87 miliar.

Tak berhenti di situ, SE juga menawarkan program cashback hold tabungan yang bukan merupakan produk Bank Jatim. Tawaran tersebut membuat 31 nasabah menyerahkan dana dengan nilai keseluruhan mencapai Rp20,58 miliar.

Dengan total dana yang diduga disalahgunakan, sekitar Rp 2,42 miliar digunakan untuk membeli sejumlah barang, di antaranya sepeda motor Vespa, mobil Honda CR-V keluaran 2019, serta transaksi pembayaran daring.

Sementara itu, sekitar Rp 42,58 miliar lainnya digunakan untuk kepentingan pribadi, modal usaha, dan membayar pinjaman.

Akibat perbuatan tersebut, Bank Jatim mengalami kerugian sebesar Rp 35.524.650.000. Berdasarkan audit Satuan Pengawas Internal (SPI) Bank Jatim tertanggal 14 September 2026, pihak bank telah mengganti kerugian kepada 46 nasabah dengan nilai yang sama.

Atas dugaan tindak pidana tersebut, SE dijerat Pasal 603 sebagai dakwaan primer dan Pasal 604 sebagai dakwaan subsider Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga menerapkan Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.