JawaPos.com - Kebakaran melanda kawasan Jalan Semarang Nomor 55, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jumat (27/11) malam. Sebanyak tujuh kios dan satu rumah tinggal hangus terbakar dalam peristiwa tersebut.

Selain itu, lima kios lain di sekitar lokasi turut terdampak. Meski api sempat membesar, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut.

Kabid Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M Rokhim mengatakan, laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 23.56 WIB. Hanya berselang beberapa menit, unit pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk melakukan penanganan.

“Petugas tiba di tempat kejadian kebakaran (TKK) pukul 00.02 WIB dan langsung melakukan pemadaman,” ujarnya.

Menurut Rokhim, api pokok berhasil dipadamkan pada pukul 00.37 WIB. Petugas kemudian melanjutkan proses pembasahan untuk memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Penanganan dinyatakan kondusif pada pukul 01.43 WIB.

Dalam proses pemadaman, DPKP Surabaya mengerahkan 11 unit mobil pemadam kebakaran dan lima unit rescue. Sejumlah unit tersebut didatangkan dari beberapa rayon dan pos pemadam di Surabaya.

“Total ada 11 unit tempur dan lima unit rescue yang kami kerahkan untuk menangani kebakaran tersebut,” jelasnya.

Adapun bangunan yang terbakar habis terdiri atas satu warung kopi, dua kios mebel, satu bengkel las, tiga kios karung, serta satu rumah tinggal berukuran sekitar 2,5 meter x 2,5 meter.

Sementara itu, lima kios lainnya mengalami kerusakan pada sebagian bangunan maupun barang dagangan. Di antaranya kios karung yang atap dan sebagian karungnya terbakar, kios rosok dan Warung Madura yang mengalami kerusakan atap, serta dua kios buku yang sebagian koleksinya terdampak.