JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyita uang senilai Rp 1,35 miliar dari MM, advokat tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (TS KBS).

Penyitaan tersebur dilakukan untuk pemulihan kerugian negara. "Penyitaan dilakukan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus pada Senin (23/11) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-4881/M.5/Fd.2/11/2026 tanggal 19 November 2026," kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja di Surabaya, Sabtu (28/11).

Gede menjelaskan uang hasil penyitaan tersebut disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan disimpan hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

MM merupakan advokat dari Kantor Ma'ruf Syah & Partner yang menjadi satu dari empat orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Kebun Binatang Surabaya tahun anggaran 2025–2026.

Selain MM, Kejati Jatim juga menetapkan MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, serta EES selaku anggota Badan Pengawas sebagai tersangka.

Dalam perkara tersebut, dana KBS diduga dikeluarkan melalui MM sebagai biaya penutupan perkara. Pengeluaran pertama sebesar Rp 500 juta pada Februari 2025 terkait penyelidikan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

Jumlah dana yang diduga dikeluarkan untuk keperluan tersebut mencapai Rp2,41 miliar selama pemeriksaan Kejati Jatim terhadap pengelolaan keuangan KBS periode 2013–2024.

Dana tersebut diduga tidak pernah diserahkan kepada penyidik, tetapi disamarkan melalui perjanjian jasa hukum dan kuitansi fiktif.

Selain itu, penyidik menemukan pengeluaran kas operasional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 707,7 juta pada 2025 dan Rp 152,7 juta pada 2026.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tertanggal 11 November 2026, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 3.270.559.452.

Keempat tersangka disangka melanggar Pasal 603 secara primer dan Pasal 604 secara subsider Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.