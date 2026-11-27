JawaPos.com - Seorang pengemudi atau driver ojek online diduga melakukan pelecehan seksual kepada seorang perempuan saat melintas di kawasan Kali Tebu, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya.

Peristiwa yang terjadi saat korban sedang asyik makan rujak ini terekam CCTV dan viral di media sosial.

Aksi pelaku yang diketahui berinisial MAY, 30 itu membuat warga geram hingga ia nyaris jadi sasaran amukan massa.

Kasatres PPA-PPO AKBP Melatisari menjelaskan, insiden itu saat korban berinisial SA, 24, sedang berkumpul bersama keluarganya sambil menikmati rujak di depan rumahnya, Selasa (17/11/2026).

“Tiba tiba sekitar pukul 16.30 WIB pengendara sepeda motor yang mengenakan jaket ojek online mendekati korban. Tanpa diduga, pelaku memepet korban, dan diduga terjadilah pelecehan seksual,” jelas AKBP Melatisari, Jumat (27/11/2026).

Kejadian itu membuat korban terdiam dan shock. Pelaku juga langsung melarikan diri usai melecehkan korban.

“Sadar usai menerima perlakuan tak senonoh, dan tak terima atas perlakuan tersebut, langsung mengejar pelaku sembari berteriak meminta pertolongan," ucapnya.

AKBP Melatisari menuturkan, teriakan korban mengundang perhatian masyarakat sekitar. Bersama warga, korban akhirnya berhasil menghentikan pengendara tersebut di kawasan Bulak Banteng.

“Pelaku sempat meminta maaf. Namun, permintaan maaf tersebut tidak membuat korban menerima begitu saja,” tuturnya.

Korban pun melaporkan kasus ini ke polisi. Tersangka langsung diamankan sesudah menerima laporan dari korban.

"Anggota kami turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Vario, satu helm ojek online, dan satu jaket ojek online," imbuhnya.

Kepada petugas, MAY mengakui jika motif perbuatan tersebut diduga karena pelaku tidak mampu menahan hawa nafsunya.

Atas dugaan perbuatannya, MAY dijerat Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Selain itu, polisi juga mencantumkan Pasal 414 ayat (1) huruf b KUHP.

“Kasus ini menjadi pengingat bahwa ruang publik harus aman bagi perempuan. Identitas pekerjaan maupun atribut yang dikenakan seseorang tidak boleh menjadi tameng untuk melakukan tindakan yang merendahkan dan melanggar hak orang lain,” tandas Melatisari.