JawaPos.com – Menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 tingkat pemesanan kamar hotel di Surabaya naik. Sejumlah hotel di kawasan pusat kota bahkan mencatat tingkat keterisian kamar yang hampir penuh. Tren staycation bersama keluarga menjadi salah satu pilihan untuk menghabiskan libur akhir tahun.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur Dwi Cahyono mengatakan, okupansi hotel secara umum sudah berada di atas 40 persen namun di bawah 50 persen per Jumat (27/11). Namun, tingkat hunian diperkirakan akan naik.

“Saat ini masih 45 persen. Angka kenaikan itu biasanya mulai (terlihat) minggu pertama di bulan Desember,” kata Dwi saat dihubungi JawaPos.com Jumat (27/11).

Sejumlah hotel di pusat Surabaya pun mulai merasakan tingginya minat tamu untuk periode Nataru 2026/2027 ini. Marketing Communication Manager Hotel Four Points by Sheraton Surabaya Renny Herwanto menyebut pemesanan kamar di hotel tempatnya bekerja tinggi.

“Kalau untuk Nataru, sebenarnya kita sudah hampir full secara okupansi,” ujar Renny.

Menurut dia, staycation menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mengisi libur akhir tahun. Lokasi hotel di pusat kota memudahkan tamu yang ingin menikmati suasana Surabaya tanpa harus bepergian jauh.

Selain menginap, aktivitas bersama keluarga juga menjadi pertimbangan tamu. Karena itu, kegiatan selama liburan tidak hanya berpusat pada fasilitas hotel, tetapi juga pengalaman yang bisa dinikmati orang tua bersama anak-anak.

Salah satu kegiatan yang disiapkan adalah aktivitas kreatif, seperti melukis dan membuat kerajinan tangan. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi pilihan bagi keluarga untuk mengisi waktu liburan sekaligus menciptakan pengalaman bersama. “Fokusnya bukan perayaan yang grande, tetapi momen-momen istimewa yang bisa kita ciptakan bersama keluarga,” jelasnya.

Nuansa Natal tahun ini juga diisi dengan kegiatan yang mengangkat kepedulian terhadap lingkungan. Salah satunya mengolah botol kaca bekas air mineral dari operasional hotel menjadi dekorasi Natal yang terinspirasi dari karakter Nutcracker.

Dalam kegiatan yang akan berlangsung pada 24–25 Desember 2026 itu, anak-anak akan diajak mengolah material bekas menjadi karya seni. Hotel juga menggandeng Yayasan Bina Bhakti Lingkungan, I’m Not Trash, dan I Learn This untuk kegiatan tersebut.

Bagi Renny, aktivitas sederhana semacam itu bisa menjadi sarana mengenalkan kebiasaan ramah lingkungan kepada anak-anak sejak dini. Kepedulian juga diwujudkan melalui Secret Santa Project, yakni kegiatan berbagi hadiah untuk anak-anak. Menariknya, kantong hadiah yang digunakan memanfaatkan bahan linen daur ulang.