JawaPos.com - Suparman (75 tahun) marbot Masjid Al Istiqomah di Jalan Ngagel Tama Tengah VI, Kecamatan Gubeng, Surabaya yang dibakar temannya Supardi (65) meninggal dunia pada Kamis (26/11). Suparman menghembuskan nafas terakhirnya usai dirawat di ruang ICU RSUD dr Soetomo selama lima hari sejak Minggu (22/11) lalu.

"Betul kemarin meninggal dunia pukul 18.10 WIB," kata Kapolsek Gubeng AKP Sugarda Aditya Buwana dikonfirmasi dikonfirmasi JawaPos.com pada Jumat (27/11).

Sementara itu, menurut kuasa hukum korban Renald Christoper jenazah korban akan dibawa pulang keluarga. "Saat ini jenazah telah dibawa pulang menuju peristirahatan terakhirnya di Trenggalek," kara Renald.

Diberitakan sebelumnya, Supardi tega membakar korban saat tidur di teras masjid karena tidak terima posisinya sebagai marbot masjid telah digantikan. Supardi juga merasa menjadi bahan gunjingan oleh korban.

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"Berdasarkan hasil penyelidikan awal peristiwa tersebut diduga dilatarbelakangi rasa sakit hati pelaku terhadap korban," kata Kapolsek Gubeng Sugarda, Rabu (25/11). Sugarda mengungkapkan sebelum melakukan aksinya, pelaku diduga membeli bahan bakar jenis Pertalite di salah satu toko di kawasan Jalan Ngagel Madya.

Bahan bakar tersebut kemudian disimpan sementara sebelum digunakan untuk melakukan aksinya. "Saat korban sedang tertidur, pelaku diduga menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban dan kemudian menyulutnya menggunakan korek api hingga tubuh korban terbakar," katanya.