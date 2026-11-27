JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan perombakan penempatan kepala sekolah SD dan SMP Negeri. Sebanyak 340 kepala sekolah menjalani psikotes untuk mengukur kemampuan kepemimpinan sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam menentukan penugasan berikutnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan kepala sekolah tidak boleh terlalu lama menempati satu sekolah. Dia meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya melakukan rotasi setiap dua tahun, dengan batas maksimal tiga tahun.

Menurut Eri, perpindahan tersebut diperlukan agar kemampuan kepala sekolah bisa teruji di lingkungan pendidikan yang berbeda. Kepala sekolah yang sebelumnya memimpin sekolah besar, misalnya, dapat ditempatkan di sekolah dengan jumlah murid lebih sedikit. Begitu pula sebaliknya.

“Jadi sebenarnya psikotes sama dilakukan seperti kepala dinas, apakah mampu. Karena buat saya kepala sekolah harus diputar dua tahun sekali, tidak di tempat yang sama. Maka kalau dia dari SMP yang tengah digeser ke SMP yang pinggir dan sebaliknya. Jadi kita bisa tahu kemampuan kepala sekolahnya seperti apa,” ujar Eri Kamis (26/11).

Eri menilai, kualitas seorang pemimpin akan terlihat dari kemampuannya menghadapi berbagai kondisi. Dia berharap kepala sekolah tetap mampu menunjukkan kinerja optimal meski mendapat penugasan di sekolah dengan karakteristik berbeda.

“Seperti permata jatuh di gerabah atau di jerami yang basah ya tetap jadi permata. Maka itu yang saya inginkan, sehingga ini tugas kepada Kadispendik dua tahun sekali harus berputar, maksimal tiga tahun itu kepala sekolah sudah harus berputar di tempat yang berbeda-beda,” tegasnya.

Kepala Dispendik Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan, psikotes diikuti sekitar 340 kepala sekolah SD dan SMP negeri. Hasil pemeriksaan psikologi tersebut akan menjadi bahan untuk memetakan kemampuan manajerial masing-masing kepala sekolah. Pemetaan juga mempertimbangkan karakteristik sekolah yang dipimpin. Sebab, sekolah dengan jumlah murid besar membutuhkan pengelolaan yang berbeda dibandingkan sekolah dengan jumlah peserta didik lebih sedikit.

“Psikotes itu memang untuk mengecek bahwa sebetulnya kepala sekolah kita itu cakap tidak sih sebagai manajer. Jadi itu nanti sebagai dasar saya untuk memetakan, sekolah itu ada yang besar ada yang kecil, maksudnya muridnya banyak ada yang muridnya sedikit,” jelas Febrina.

Dia menyebut, jabatan kepala sekolah merupakan tugas tambahan bagi guru yang memiliki kemampuan dan kecakapan tertentu. Karena itu, hasil psikotes akan digunakan untuk menyesuaikan kapasitas kepemimpinan dengan kebutuhan sekolah.

“Itu yang nanti kita pakai, mana sih yang sebetulnya cakap, mana yang mungkin kurang cakap. Hasil tes psikologi menjadi dasar kita untuk meletakkan. Kalau ternyata hasil psikotesnya tidak bisa menjadi seorang pemimpin, ya sudah,” katanya.