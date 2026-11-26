JawaPos.com - Rencana reklamasi Surabaya Waterfront Land seluas 1.084 hektare masih mendapat penolakan dari masyarakat pesisir.

Sebanyak 28 kelompok nelayan meminta pemerintah mencabut izin proyek yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Penolakan itu kembali disampaikan saat delegasi pemerintah pusat meninjau kawasan pesisir Surabaya, Kamis (26/11/2026).

Kunjungan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah.

Sejumlah nelayan menyampaikan keberatan terhadap rencana reklamasi karena khawatir proyek tersebut berdampak pada lingkungan laut dan aktivitas mencari ikan.

Aspirasi disampaikan dalam pertemuan di Kampung Nelayan Sukolilo Baru RW 02, Kecamatan Bulak.

Setelah mendengarkan masukan warga, rombongan melanjutkan peninjauan ke sejumlah titik yang direncanakan menjadi lokasi reklamasi.

Delegasi juga melihat kondisi kawasan pesisir secara langsung, termasuk dengan menyusuri perairan menggunakan perahu motor.

Mereka berangkat dari kawasan tepi pantai Kenjeran, tidak jauh dari Taman Suroboyo, untuk memeriksa lokasi yang menjadi bagian dari rencana proyek.

Koordinator Umum Forum Masyarakat Madani Maritim Ramadhani Jaka Samudra mengatakan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) Surabaya Waterfront Land pada September lalu.

Menurut dia, penerbitan keputusan tersebut dipersoalkan karena dinilai belum didahului persetujuan masyarakat terdampak.

“Pada 6 November kami melakukan aksi. Tindak lanjutnya, 12 November kami diundang audiensi di Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga tindak lanjut dari pertemuan itu adalah kunjungan ke sini,” ujarnya.

Ramadhani juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian data dan dokumen yang menjadi dasar penerbitan SKKL. Dia menduga terdapat kelalaian dalam proses verifikasi dokumen prasyarat yang diajukan PT Granting Jaya kepada Kementerian Lingkungan Hidup.

“Karena tidak memverifikasi terhadap dokumen prasyarat yang diajukan PT Granting Jaya kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Baru ketika kami meminta salinan dokumen publik itu dan bisa menyampaikan mana yang benar dan tidak,” ungkapnya.

Selain persoalan dokumen, pihaknya mempertanyakan surat pernyataan dukungan terhadap proyek yang disebut berasal dari perwakilan warga. Ramadhani menduga sejumlah nama kelompok nelayan dan tanda tangan dalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dia menyebut kunjungan lapangan menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memeriksa kembali informasi yang sebelumnya digunakan sebagai dasar penerbitan keputusan lingkungan.

“Untuk memverifikasi ulang mereka datang ke sini, guna meyakinkan lagi bahwa memang data yang dulu disampaikan itu adalah salah, dan sekaligus kunjungan lapangan, mengecek langsung lokasi yang akan dilakukan reklamasi,” imbuhnya.

Forum Masyarakat Madani Maritim berharap pemerintah mengevaluasi proses penerbitan SKKL dan mempertimbangkan pencabutan izin proyek. Mereka menilai keberatan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan terkait reklamasi.



“Tadi sudah ada diskusi dan menerima saran masukan kami, tidak ada bantahan sama sekali. Harapannya tidak ada bantahan itu mengindikasikan bahwa mereka mengafirmasi ada beberapa kelalaian terhadap proses verifikasi data tersebut,” pungkas Ramadhani.

Sementara itu, Kapokja Evaluasi Monitoring Dampak Kementerian Lingkungan Hidup Heri Khoir mengatakan, pihaknya akan menyampaikan seluruh aspirasi dan temuan di lapangan kepada pimpinan kementerian.