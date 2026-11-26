JawaPos.com - Keluarga pasien anak yang menjalani pengobatan di RS Kemenkes Surabaya bakal memiliki tempat tinggal atau rumah singgah sementara secara gratis.

Rumah singgah yang dibangun Yayasan Ronald McDonald House Indonesia itu disiapkan untuk membantu keluarga pasien rujukan, terutama yang berasal dari luar kota.

Fasilitas tersebut mulai dibangun melalui seremoni kick-off proyek pada Kamis (19/11/2026). Berlokasi di Gedung C RS Kemenkes Surabaya, rumah singgah ini direncanakan memiliki 33 kamar dan ditargetkan mulai beroperasi pada awal April 2027.

Direktur Utama RS Kemenkes Surabaya dr. Martha Muliana Lumogom Siahaan mengatakan, rumah singgah dibutuhkan untuk mendukung keluarga pasien anak yang menjalani perawatan penyakit kompleks. Selama ini, rumah sakit menerima pasien rujukan dari berbagai daerah di Jawa Timur dan sekitarnya.

“RS Kemenkes Surabaya menangani berbagai kondisi medis kompleks pada pasien anak, seperti penyakit jantung bawaan hingga kanker yang membutuhkan perawatan intensif. Dalam kondisi tersebut, penting bagi orang tua untuk tetap dekat dan mendampingi anak selama menjalani perawatan,” jelas Martha.

Menurut dia, keberadaan rumah singgah diharapkan dapat membantu meringankan beban finansial keluarga pasien. Terutama bagi mereka yang harus tinggal cukup lama di Surabaya karena anak menjalani perawatan intensif.

Data pelayanan rumah sakit pada Januari hingga September 2026 mencatat 931 episode rawat inap pasien anak berusia 0–17 tahun. Sebanyak 153 episode merupakan kasus dengan tingkat keparahan sedang hingga berat, sedangkan 39 episode tercatat memiliki lama rawat lebih dari tujuh hari.

Sejumlah pasien tersebut berasal dari luar daerah, seperti Trenggalek, Banyuwangi, dan Madura.

Kondisi itu membuat kebutuhan tempat tinggal sementara menjadi persoalan tersendiri bagi keluarga yang harus mendampingi anak selama pengobatan.

Rumah singgah nantinya dilengkapi ruang keluarga, ruang aktivitas anak, serta dapur bersih.

Fasilitas tersebut dirancang agar keluarga bisa beristirahat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus terus-menerus mencari tempat menginap di sekitar rumah sakit.

Martha berharap, fasilitas serupa dapat dikembangkan di lebih banyak rumah sakit tipe A di berbagai provinsi. Dengan begitu, keluarga pasien anak rujukan bisa tetap mendampingi proses pengobatan tanpa terbebani biaya akomodasi.

“Semoga inisiatif serupa dapat hadir di lebih banyak rumah sakit tipe A di berbagai provinsi agar semakin banyak keluarga pasien, terutama yang berasal dari luar kota, merasakan manfaatnya,” ujarnya.

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Organizational Leader Yayasan Ronald McDonald House Indonesia Ratih Prativi Negara mengatakan, pembangunan rumah singgah di Surabaya menjadi bagian dari upaya memperluas dukungan bagi keluarga pasien anak.

Yayasan berharap fasilitas tersebut dapat menjadi tempat yang nyaman bagi keluarga selama anak menjalani pengobatan.

Saat ini, yayasan telah mengoperasikan empat rumah singgah di Jakarta dan Denpasar dengan total 111 kamar pribadi. Selama 15 tahun beroperasi, yayasan telah membantu lebih dari 22.500 keluarga pasien anak melalui berbagai program dukungan.