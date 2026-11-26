JawaPos.com - Polisi akhirnya mengungkapkan alasan Supardi, 65, yang tega membakar marbot Masjid Al Istiqomah di Kecamatan Gubeng, Suparman, 75, karena berniat untuk membuat cacat korban.

Niatan itu muncul, karena Supardi sakit hati bahwa korban sering mengejek pelaku, serta tak terima posisinya sebagai marbot digantikan oleh Suparman.

Kapolsek Gubeng AKP Sugarda Aditya Buwana menjelaskan insiden itu terjadi pada Sabtu (21/11/2026) sekitar pukul 22.00 WIB tersangka memiliki niat jahat untuk membuat cacat korban.

"Sebelum kejadian, baik pelapor maupun pelaku mereka sudah saling mengenal. Singkat cerita si pelaku ini pekerjaan sebagai marbot di masjid tersebut. Namun, yang bersangkutan ada sakit makanya hampir tiga bulan tidak melaksanakan pekerjaanya sebagai marbot dan digantikan korban," kata Sugarda saat konferensi pers, Kamis (26/11/2026).

Seiring berjalannya waktu, korban sering cekcok dengan pelaku dan diduga sering menggunjung Supardi.

Kemudian, sekitar pukul 01.00, Minggu (22/11/2026) tersangka melihat korban sudah tertidur di teras masjid.

"Tersangka membeli bahan bakar berupa pertalite satu liter dan dimasukan dalam botol 1.5 liter seharga Rp 12 ribu lalu disimpan di gerbang yang tak dijaga sekuriti," jelasnya.

Sebelum menjalankan aksinya, tersangka melihat kondisi sekitar. Sekira dirasa aman sekitar pukul 02.00 pagi tersangka mengambil pertalite dan menyiramkan ke tubuh korban.

"Korban kaget bangun. Tersangka langsung menyalakan korek api dan langsung membakar seluruh tubuh dan langsung kabur," katanya.

Pelaku kabur ke rumahnya kawasan Wlingi, Kabupaten Blitar dan berhasil ditangkap pada Senin (23/11/2026).