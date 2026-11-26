



JawaPos.com - Mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) RA, yang ketahuan diduga merekam akitivitas privasi di toilet gym ternyata juga terganjal kasus serupa. Korbannya adalah mahasiswa baru saat itu. RA juga telah diberikan surat somasi. Namun, tak selang beberapa lama korban meminta untuk jalur kekeluargaan.

Pernyataan itu disampaikan oleh salah satu teman pelaku berinisial E saat ditemui JawaPos.com, Kamis (26/11/2026) di gedung Fakultas Farmasi.

"Dahulu, pernah ketahuan juga. Lakukan perekaman gitu. Sempat diberi surat peringatan, maklumat, somasi bahkan sudah ada tuntutan," kata E.

Upaya tersebut ternyata gagal di tengah jalan, korban meminta diselesaikan secara kekeluargaan sehingga kasus tersebut dihentikan.

Waktu berlalu, alih-alih insyaf RA, dia justru semakin menggila, dan melakukan aksi serupa.

Perbuatan bejatnya itu akhirnya ketahuan untuk kedua kali. Dia secara diam-diam merekam seorang pria yang sedang mandi di tempat gym. Korban ternyata adalah alumni Unair. Saat dipergoki, ada sekitar 4.700 foto dan video serupa yang tersimpan dalam handphone milik pelaku.

Kasus ini masih didalami oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT).

Pihak kampus disebut akan mengambil keputusan usai mendapat hasil penyelidikan dari Satgas.

Diberitakan sebelumnya, Media sosial dihebohkan dengan tindakan kurang terpuji yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Dia diduga merekam aktivitas privasi di kamar mandi tempat kebugaran atau gym.

Kasus itu pertama kali diungkap oleh akun media sosial X @mendingberdiri. Dalam utas tersebut, pemilik mengunggah beberapa bukti yang ada di dalam handphone milik mahasiswa tersebut.