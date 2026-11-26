Alasan Mahasiswa Unair Rekam Aktivitas Privasi di Kamar Mandi Gym: Karena Suka
Ilustrasi seseorang merekam aktivitas secara diam-diam. Mahasiswa Unair mengakui perbuatannya merekam secara diam-diam aktivitas privasi di gym, karena suka. (Pexels/Rainer Eck)
JawaPos.com - Mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) berinisial RA, yang tertangkap basah merekam aktivitas privasi di kamar mandi tempat kebugaran atau gym mengakui perbuatannya.
Dalam pengakuannya, RA mengatakan bahwa perbuatan itu dilakukan karena aktivitas tersebut memang jadi kesukaannya.
Aktivitas tak senonoh itu ternyata telah dilakukan sejak RA mulai masuk menjadi mahasiswa baru di Fakultas Farmasi pada tahun 2024.
Pengakuan itu disampaikan dalam forum mahasiswa yang digelar di gedung Fakultas Farmasi Unair pada Senin (23/11/2026). Forum tersebut mempertemukan pelaku dan korban serta pihak kampus.
Salah satu teman pelaku berinisial E, menyampaikan bahwa RA melakukan perbuatanya itu karena suka merekam orang lain ketika berada di kamar mandi. Terduga pelaku pun mengaku jika memiliki kelainan seksual.
"Iya karena suka (pengakuan pelaku). Ya karena saya (pelaku) punya kelainan," kata E menirukan jawaban RA.
Kemudian, sebanyak 4.700 foto dan video yang ditemukan di handphone milik RA ternyata diakui untuk koleksi pribadi, bukan untuk dijual seperti informasi yang beredar.
"Saat ini sedang ditelusuri akun telegramnya mungkin hal-hal yang lainnya. Si pelaku memang saat itu tidak melakukan proses jual beli atau hal apapun. Katanya untuk konsumsi pribadi," jelas E.
Selain itu, dalam forum tersebut terduga pelaku meminta untuk diberikan kesempatan. Namun, permintaan itu ditolak seluruh mahasiswa. Dia pun dilarang untuk mengikuti perkuliahan hingga keluar keputusan resmi.
Berdasarkan hasil forum yang dilakukan pada Senin (23/11/2026) lalu bahwa kasus ini akan dibawa ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT).
Kemudian, akan dilakukan mediasi antara korban, pelaku, fakultas dan universitas. Setelah itu akan dikeluarkan surat pernyataan bahwa pelaku memang melakukan tindakan kekerasan seksual.
"Dari Universitas akan melakukan skrining jika sudah dan terbukti melakukan tindakan tersebut langsung di drop out, tapi memang prosesnya akan sedikit panjang," jelasnya.
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